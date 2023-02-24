توقعات برياح نشطة وأتربة مثارة بـ 4 مناطق غدًا

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم الجمعة، تنبيهًا بشأن هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة بـ 4 مناطق وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة والحدود الشمالية.
وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “توتير”، أن الحالة المتوقعة في مكة المكرمة تشمل (الخرمة، المويه، تربة، رنية)، والتي تبدأ من الساعة الـ 9 صباح غد وتستمر حتى الـ 8 مساءً، يصاحبها تدنٍّ في مستوى الرؤية.
وتشمل مناطق المدينة المنورة (الحناكية، المهد، وادي الفرع)، والتي تبدأ من الساعة الـ 9 صباح غد وتستمر حتى الـ 8 مساءً، يصاحبها تدنٍّ في مستوى الرؤية.
وفي الباحة تشمل (الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن)، والتي تبدأ من الساعة الـ 9 صباح غد وتستمر حتى الـ 8 مساءً، يصاحبها تدنٍّ في مستوى الرؤية.
وفي الحدود الشمالية تشمل (العويقيلة، رفحاء، طريف، عرعر)، والتي تبدأ من الساعة الـ 9 صباح غد وتستمر حتى الـ 8 مساءً، يصاحبها تدنٍّ في مستوى الرؤية.