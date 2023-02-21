توقعات بطقس شديد البرودة شمال ووسط وشرق المملكة

توقع مركز طقس العرب، أن يكون طقس الليلة باردًا إلى شديد البرودة شمال ووسط وشرق المملكة.

وأضاف المركز في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” اليوم الثلاثاء، أن الأجواء تكون باردة نسبيًا في باقي المناطق ودافئة نسبيًا على سواحل البحر الأحمر ومناطق تهامة جنوب غرب وغرب المملكة.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.