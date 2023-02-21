Icon

وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث الدفاعية Icon استهداف قناة عراقية بقنبلة يدوية بسبب حلقة المحتوى الهابط Icon ضبط شخصين في الرياض تشاجرا على أفضلية السير Icon تحت رعاية ولي العهد.. إطلاق كأس العلا للهجن بحوائز أكثر من 80 مليون ريال Icon وظائف شاغرة للجنسين في شركة النهدي Icon سمكة ضخمة تنتقم من صائدها بطريقتها الخاصة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد Icon حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية لدورة مارس 2023 Icon الأرصاد: توقعات بهطول أمطار خلال فصل الربيع Icon ترامب: بإمكاني حل أزمة روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مع دفء سواحل البحر الأحمر

توقعات بطقس شديد البرودة شمال ووسط وشرق المملكة

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٧ مساءً
توقعات بطقس شديد البرودة شمال ووسط وشرق المملكة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع مركز طقس العرب، أن يكون طقس الليلة باردًا إلى شديد البرودة شمال ووسط وشرق المملكة.

وأضاف المركز في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” اليوم الثلاثاء، أن الأجواء تكون باردة نسبيًا في باقي المناطق ودافئة نسبيًا على سواحل البحر الأحمر ومناطق تهامة جنوب غرب وغرب المملكة.

قد يهمّك أيضاً
لقطات خلابة لتساقط شلالات جبل شدا بالباحة

لقطات خلابة لتساقط شلالات جبل شدا بالباحة

توقعات بأمطار متفرقة ورياح مغبرة خلال 24 ساعة

توقعات بأمطار متفرقة ورياح مغبرة خلال 24 ساعة

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مطلب بتفعيل قانون الذوق العام لمنع التنمر على كبار السن
السعودية اليوم

مطلب بتفعيل قانون الذوق العام لمنع التنمر...

السعودية اليوم
نابولي يعبر سبيزيا بثلاثية
الرياضة

نابولي يعبر سبيزيا بثلاثية

الرياضة
فوز ثمين لـ الهلال ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
الرياضة

فوز ثمين لـ الهلال ضد الأهلي في...

الرياضة
لقطات لفندق العنوان في مكة المكرمة قبل افتتاحه
السعودية اليوم

لقطات لفندق العنوان في مكة المكرمة قبل...

السعودية اليوم
وفاة 284 وإصابة 2323 في زلزال تركيا المدمر
العالم

وفاة 284 وإصابة 2323 في زلزال تركيا...

العالم
الهلال يستهدف أول فوز سعودي ضد الفرق البرازيلية
الرياضة

الهلال يستهدف أول فوز سعودي ضد الفرق...

الرياضة
وظائف هندسية شاغرة في شركة معادن
وظائف

وظائف هندسية شاغرة في شركة معادن

وظائف
الداخلية تستعرض خدماتها الإلكترونية وإنجازاتها في ليب 23
السعودية اليوم

الداخلية تستعرض خدماتها الإلكترونية وإنجازاتها في ليب...

السعودية اليوم