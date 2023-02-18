توقعات بطقس شديد البرودة على شمال ووسط وشرق المملكة

توقع مركز طقس العرب أن يكون طقس الليلة باردًا إلى شديد البرودة في شمال ووسط وشرق المملكة.

وأضاف المركز في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن الطقس سيكون باردًا نسبيًا في باقي المناطق ودافئ نسبيًا على سواحل البحر الأحمر ومناطق تهامة جنوب غرب وغرب المملكة.

وبشأن طقس الغد، توقع أن يكون باردًا نسبيًا إلى بارد شمال ووسط وشرق المملكة، فيما تكون الرياح معتدلة السرعة في عموم المناطق وشمالية إلى شمالية غربية في أجزاء من شرق المملكة وجنوبية شرقية شرق عسير ومكة المكرمة وجنوب وشرق منطقة المدينة المنورة.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا باردًا وسماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة ولا يستبعد تكون الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من مناطق جازان، عسير والباحة كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.