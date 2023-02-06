توقعات بطقس غير مستقر يضرب مصر خلال ساعات

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية المصرية، عن تفاصيل حالة الطقس.

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وأفادت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤوليتي، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر قناة صدى البلد: البلاد تتعرض لموجة جديدة من الطقس السيئ بسبب التقلبات الجوية الحادة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة”، واضطراب في حركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط ومن المتوقع ارتفاع الموج من 6: 4 أمتار.

ولفتت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه: سيكون هناك نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: فرص الأمطار ستزيد على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط والتي ستكون متوسطة إلى غزيرة، وقد تكون رعدية على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، بدءًا من الساعات الأولى من صباح الاثنين، وبدأت من الآن على السواحل الغربية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية إلى أن أمطارًا متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون رعدية أحيانًا، مضيفة: الأمطار مستمرة يوم الاثنين ويوم الثلاثاء والتي قد تقل يوم الثلاثاء.