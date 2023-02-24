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أجواء تميل للاستقرار والدفء على معظم المناطق

توقعات بـ ربيع أكثر دفئًا وهطولًا للأمطار في مارس

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ مساءً
توقعات بـ ربيع أكثر دفئًا وهطولًا للأمطار في مارس
المواطن - فريق التحرير

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أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، اليوم الجمعة، أن الأجواء الجوية تميل إلى الاستقرار والدفء على معظم مناطق المملكة، فأقل درجة حرارة سجلت 6 درجات مئوية على مدينة طريف، وسط توقعات بأن يكون شهر مارس الأكثر مطرًا ودفئًا.

5 أيام على الشتاء

وأشار العقيل، خلال مداخلة مع “قناة الإخبارية”، إلى أنه بقي على فصل الشتاء عند خبراء الأرصاد نحو 5 أيام، وهذا يعني عدم العودة لموجات قصيرة أو طويلة من البرودة، كما لا يتوقع أن يحدث انخفاض لدرجات الحرارة بشكل كبير.

ربيع أكثر دفئًا

ولفت العقيل إلى أن التقرير المناخي الذي أصدره المركز الوطني للأرصاد يشير إلى أن فصل الربيع المقبل سيكون أكثر هطولًا للأمطار في مارس وأكثر دفئًا بمعدل درجة مئوية على معظم مناطق المملكة، وبمقدار درجة ونصف على تبوك والجوف ومنطقة حائل.

طقس اليوم

ومن جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض خاصة الشمالية منها، في حين لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من مرتفعات منطقتي عسير وجازان، وبمنطقة مكة المكرمة يتوقع بوجود ضباب.

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