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يصاحبها صقيع وتبدأ من الواحدة صباحًا

توقعات بـ موجة باردة على 4 مناطق حتى صباح الغد

2023-02-02 الساعة 8:02
توقعات بـ موجة باردة على 4 مناطق حتى صباح الغد
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، احتمالات موجة باردة على 4 مناطق وهي الجوف والحدود الشمالية وتبوك وحائل تبدأ من الساعة 1 صباحًا منتصف الليل وحتى الـ 9 صباح يوم غد الجمعة.

موجة باردة

وذكر المركز الوطني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن توقعاته في منطقة الجوف تشمل (القريات، دومة الجندل، سكاكا، طبرجل)، يصاحبها صقيع وتبدأ من الساعة الـ 1  حتى الساعة الـ 9 من صباح يوم الغد.

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وتتمثل المناطق المتأثرة في الحدود الشمالية (العويقيلة، حزم الجلاميد،رفحاء، طريف، عرعر)، يصاحبها صقيع وتبدأ من الساعة الـ 1  حتى الساعة الـ 9 من صباح يوم الغد.

فيما تشمل الحالة الجوية في تبوك ( المعظم، تبوك، تيماء،جبل اللوز، حالة عمار ، علقان)، يصاحبها صقيع وتبدأ من الساعة الـ 1  حتى الساعة الـ 9 من صباح يوم الغد.

أما في حائل فتشمل ( الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، الكهفة، المستجدة، بقعاء، حائل، سميراء، غزلانة، موقق)، يصاحبها صقيع وتبدأ من الساعة الـ 1  حتى الساعة الـ  9 من صباح يوم الغد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق الشرقية، تبوك، الجوف والحدود الشمالية كذلك أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الحدود الشمالية والجوف. كما لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ( علقان – الظهر- جبل اللوز ).

 

 

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