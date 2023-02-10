توقعات بـ هزة أرضية كبيرة في عمق البحر الأحمر

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قال رئيس مجلس إدارة الجيولوجيين الدكتور عبدالعزيز بن لعبون: إنه يجب قراءة التاريخ الجيولوجي للمنطقة بتمعن، فهي ليست أحداثًا طارئة فهي أحداث متأصلة في المنطقة، لافتًا إلى سجلات الرصد الزلزالي تشير إلى حدوث ما لا يقل عن 1000 هزة أرضية على امتداد منطقة البحر الأحمر، الأمر الذي ينبغي التعايش معه.
رئيس مجلس إدارة الجيولوجيين السعوديين د. عبدالعزيز بن لعبون يُحذّر عبر #الحدث: حدوث هزة أرضية كبيرة في عمق البحر الأحمر "متوقعة وقد تحصل في أية لحظة" #زلزال_سوريا_تركيا#زلزال_تركيا#زلزال_سوريا pic.twitter.com/wNr5cP67fpقد يهمّك أيضاً
— ا لـحـدث (@AlHadath) February 10, 2023
وحذر ابن لعبون، في مداخلة مع “الحدث” مساء اليوم الجمعة، من حدوث هزة أرضية كبيرة في عمق البحر الأحمر، والتي قد تحدث في أي لحظة وتؤثر بدورها على الدول المتشاطئة.
ويأتي تحذير ابن لعبون” في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب كلًّا من سوريا وتركيا يوم الاثنين الماضي، وبلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل الآلاف في سوريا، وسط توقعات بارتفاعها، فيما لا تزال عمليات البحث عن عالقين مستمرة.
فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تتوقع الأسوأ، وتخشى أن تكون “الحصيلة أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى” المنشورة.