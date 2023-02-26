Icon

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف شاغرة Icon لص المحلات التجارية بجدة في قبضة الشرطة Icon سامسونج تدعم مساعدها بيكسبي بتقنية فريدة لاستنساخ الأصوات Icon شؤون الحرمين ترصد رضا قاصدي المسجد الحرام إلكترونيًا Icon اللقطات الأولى لمقتل 4 بانفجار جنوب غرب باكستان Icon 6 ملايين طالب وطالبة يؤدون الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني Icon تداول تعلن انخفاض الأرباح إلى 425 مليون ريال في 2022 Icon هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن عن وظائف للجنسين Icon توقعات بـ هطول أمطار على 3 مناطق حتى الـ 10 مساءً Icon الأرق يرفع مخاطر الإصابة بأمراض القلب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تشمل نجران وعسير وجازان

توقعات بـ هطول أمطار على 3 مناطق حتى الـ 10 مساءً

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٩ صباحاً
توقعات بـ هطول أمطار على 3 مناطق حتى الـ 10 مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا متقدمًا بشأن توقعاته عن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على 3 مناطق وهي نجران وعسير وجازان تبدأ ظهر اليوم وتستمر حتى الـ 10 مساءً.

المناطق المتأثرة

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “توتير” أن الحالة الجوية المتوقعة في عسير تشمل (أبها – أحد رفيدة – الحرجة – الربوعة – خميس مشيط – سراة عبيدة – ظهران الجنوب)، حيث تبدأ من اليوم الساعة 12 ظهرًا وتستمر حتى الـ 10 مساءً، وتشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقط للبرد وسيول.

وفي جازان يتوقع أن تشمل الحالة (الحرث -الدائر – الريث – العارضة – العيدابي – الفطيحة – فيفا – هروب)، حيث تبدأ من اليوم الساعة 12 ظهرًا وتستمر حتى الـ 10 مساءً، وتشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقط للبرد وسيول.

وفي نجران يتوقع أن تشمل الحالة (بدر الجنوب – ثار – حبونا – نجران)، حيث تبدأ من اليوم الساعة 12 ظهرًا وتستمر حتى الـ 10 مساءً، وتشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقط للبرد وسيول.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة وكذلك أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كما يتوقع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الطائي يبحث عن الفوز الأول ضد الشباب
الرياضة

الطائي يبحث عن الفوز الأول ضد الشباب

الرياضة
وظائف بهيئة تنظيم المياه والكهرباء في مختلف التخصصات
السعودية اليوم

وظائف بهيئة تنظيم المياه والكهرباء في مختلف...

السعودية اليوم
خبير زلازل: 14 دولة مهددة بالهزات الارتدادية
العالم

خبير زلازل: 14 دولة مهددة بالهزات الارتدادية

العالم
موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون والقنوات الناقلة

الرياضة
وصلة ضرب مبرح لحكم من لاعبات فريق خاسر بالكونغو
العالم

وصلة ضرب مبرح لحكم من لاعبات فريق...

العالم
خريطة الرعب تكشف الأماكن المعرضة لخطر الزلازل القوية بالعالم
العالم

خريطة الرعب تكشف الأماكن المعرضة لخطر الزلازل...

العالم
معاناة برشلونة تشافي الأوروبية مستمرة
الرياضة

معاناة برشلونة تشافي الأوروبية مستمرة

الرياضة
حماية المستهلك: احذروا التعامل التجاري مع حسابات إنستجرام
السعودية اليوم

حماية المستهلك: احذروا التعامل التجاري مع حسابات...

السعودية اليوم