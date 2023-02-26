توقعات بـ هطول أمطار على 3 مناطق حتى الـ 10 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا متقدمًا بشأن توقعاته عن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على 3 مناطق وهي نجران وعسير وجازان تبدأ ظهر اليوم وتستمر حتى الـ 10 مساءً.

المناطق المتأثرة

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “توتير” أن الحالة الجوية المتوقعة في عسير تشمل (أبها – أحد رفيدة – الحرجة – الربوعة – خميس مشيط – سراة عبيدة – ظهران الجنوب)، حيث تبدأ من اليوم الساعة 12 ظهرًا وتستمر حتى الـ 10 مساءً، وتشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقط للبرد وسيول.

وفي جازان يتوقع أن تشمل الحالة (الحرث -الدائر – الريث – العارضة – العيدابي – الفطيحة – فيفا – هروب)، حيث تبدأ من اليوم الساعة 12 ظهرًا وتستمر حتى الـ 10 مساءً، وتشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقط للبرد وسيول.

وفي نجران يتوقع أن تشمل الحالة (بدر الجنوب – ثار – حبونا – نجران)، حيث تبدأ من اليوم الساعة 12 ظهرًا وتستمر حتى الـ 10 مساءً، وتشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقط للبرد وسيول.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة وكذلك أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كما يتوقع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.