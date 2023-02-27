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أجواء الشهر الكريم ستكون معتدلة

توقعات بمعدل هطول أمطار أعلى بمعظم المناطق خلال رمضان

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٤ مساءً
توقعات بمعدل هطول أمطار أعلى بمعظم المناطق خلال رمضان
المواطن - فريق التحرير

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كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة خلال شهر رمضان المبارك، الذي يصادف دخول فصل الربيع أو جزء منه في فصل الربيع.

الطقس في رمضان

وأفاد العقيل، في تصريحات للإخبارية، أن مركز الأرصاد تنبأ خلال شهر رمضان بمعدل هطول أمطار أعلى على معظم مناطق المملكة.

وأضاف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد: أجواء رمضان المقبل ستكون معتدلة وترتفع تدريجيًّا في نهايته، وسترتفع درجات الحرارة بدرجة مئوية واحدة على جميع مناطق المملكة، ودرجة ونصف الدرجة على منطقة تبوك والجوف وحائل.

واسترسل عقيل العقيل: هناك تقرير تفصيلي بحالة الطقس في المملكة خلال شهر رمضان، سيتم إصدارها بوقت كافٍ عن طريق المركز الوطني للأرصاد.

في سياق آخر، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية المحتملة على معظم مناطق المملكة، والتي من المتوقع أن تستمر إلى الأربعاء المقبل.

وأشارت المديرية إلى أن منطقة الرياض ستتأثر بأمطار متوسطة تشمل ضرما والقويعية والمزاحمية والأفلاج والخرج وحوطة بني تميم ووادي الدواسر، إضافة إلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والجموم وبحرة ورنية وتربة والخرمة والمويه.

أمطار غزيرة وسيول

وأضافت أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة لتشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، وأجزاء من منطقة عسير وتشمل أبها وخميس مشيط وسراة عبيدة وأحد رفيدة والحرجة وتثليث والنماص وبلقرن والمجاردة ومحايل وبارق وتنومة، وأجزاء من مناطق جازان والباحة ونجران، وستتأثر منطقة مكة المكرمة بأمطار خفيفة تشمل الليث والقنفذة وجدة وخليص.

وشددت المديرية على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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