Icon

موعد مباراة الأهلي المصري ضد سياتل ساوندرز والقنوات الناقلة Icon شروط زواج السعودي من أجنبية Icon اكتمال وصول القوات المشاركة في تمرين رماح النصر Icon انهيار أسهم مطاعم السوشي اليابانية بسبب مزحة Icon البكيري يثير الجدل: آل معمر أو جارسيا أحدهما يُغادر النصر قريبًا ! Icon توقعات بموجة باردة وصقيع على 3 مناطق حتى الغد Icon لقطات لاستمرار أعمال البناء بقرية الموظفين بمشروع تروجينا Icon موقف خطير لعبور المواطنين للطرق دون حذر ولقطات توثق الواقعة Icon 4 تعليقات غاضبة بعد تعادل الفتح ضد النصر Icon نصائح لمزارعي النخيل لتجنب آفات فبراير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تبدأ من الساعة الـ2 صباحًا

توقعات بموجة باردة وصقيع على 3 مناطق حتى الغد

2023-02-03 الساعة 9:47
توقعات بموجة باردة وصقيع على 3 مناطق حتى الغد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، من تعرض 3 مناطق لموجة باردة وصقيع وهي الجوف وتبوك والحدود الشمالية حتى يوم السبت.

المناطق المتأثرة

وذكر المركز الوطني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن المناطق المتأثرة في الجوف هي (أبو عجرم، القريات، دومة الجندل، سكاكا)، يصاحبها صقيع وتستمر حتى الساعة الـ 9 من صباح يوم غد السبت.

قد يهمّك أيضاً
Img

لاعب شهير يسرق ملعقة من بوتين وسط الكرملين

Img

تصميمات ملاعب السعودية لكأس آسيا 2027

وفي منطقة الحدود الشمالية تشمل (العويقيلة، حزم الجلاميد، رفحاء، طريف، عرعر)، يصاحبها صقيع وتستمر حتى الساعة الـ 9 من صباح يوم غد السبت.

أما منطقة تبوك، فتشمل (المعظم، تبوك، تيماء، جبل اللوز، حالة عمار، علقان)، يصاحبها صقيع وتستمر حتى الساعة الـ 9 من صباح يوم غد السبت.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن تكون الفرصة مهيأة لتكون الضباب على مرتفعات جازان، وعسير والباحة، فيما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة، كما لا يستبعد تكون الصقيع على أجزاء من مناطق تبوك، وحائل، والحدود الشمالية والجوف.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدير عام الجوازات: اعتماد خطة حج 1444هـ...
السعودية اليوم

مدير عام الجوازات: اعتماد خطة حج 1444هـ...

السعودية اليوم
كيفن مكارثي يخطط لزيارة تايوان الأسبوع المقبل
العالم

كيفن مكارثي يخطط لزيارة تايوان الأسبوع المقبل

العالم
سماء غائمة وسحب رعدية وضباب على معظم...
السعودية اليوم

سماء غائمة وسحب رعدية وضباب على معظم...

السعودية اليوم
استضافة المملكة مؤتمر مستقبل منظمات التربية يؤكد...
السعودية اليوم

استضافة المملكة مؤتمر مستقبل منظمات التربية يؤكد...

السعودية اليوم
تقويم التعليم تعلن حصول 4 كليات وأكاديميتين...
السعودية اليوم

تقويم التعليم تعلن حصول 4 كليات وأكاديميتين...

السعودية اليوم
3 باكستانيين بحوزتهم 2 كجم من الشبو...
أخبار أمنية

3 باكستانيين بحوزتهم 2 كجم من الشبو...

أخبار أمنية
ميسي هلالي .. أمنيات تراود عشاق الزعيم...
الرياضة

ميسي هلالي .. أمنيات تراود عشاق الزعيم...

الرياضة
كريستيانو رونالدو يشعل قمة النصر والاتحاد
الرياضة

كريستيانو رونالدو يشعل قمة النصر والاتحاد

الرياضة