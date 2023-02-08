Icon

اختطاف طائرة إندونيسية وطلب غريب من خاطفيها Icon نيوم تعلن عن وظائف إدارية شاغرة Icon جامعة الأميرة نورة تنظم أنشطة توعوية مهنية وصحية Icon مايكروسوفت تتحدى جوجل وتعزز محرك بحثها Icon إجراءات لحماية المرضى من الجرعات الإشعاعية الزائدة Icon نائبة تستفز بايدن ببالون أبيض وتصفه بالكاذب Icon التعليم في المملكة قوة ناعمة والأكثر تأثيراً على المدى الطويل Icon غرفة حائل تعلن 500 فرصة وظيفية تدريبية منتهية بالتوظيف Icon نشر الصور الأولى لانتشال المنطاد الصيني Icon الظهور الأول لكيم وعائلته بعد الاختفاء الغامض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تبلغ ذروتها الخميس والجمعة

توقعات بموجة برد على عدة مناطق من اليوم إلى الجمعة

2023-02-08 الساعة 11:15
توقعات بموجة برد على عدة مناطق من اليوم إلى الجمعة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع الباحث في الطقس والمناخ ، عبد العزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، موجة برد متوسطة القوة مسبوقة برياح مغبرة على عدد من مناطق المملكة.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي تويتر”، إن هذه هي الموجة الثامنة منذ دخول فصل الشتاء لهذا العام.

قد يهمّك أيضاً
Img

ضبط مواطن روج المخدرات عبر مواقع التواصل في الرياض

Img

خالد الفيصل يستقبل إدارة ولاعبي الاتحاد

وأضاف أن ذروة موجة البرد المتوقعة يومي الخميس والجمعة، تخف السبت، ثم يطرأ ارتفاع طفيف فانخفاض في الحرارة، مطالبًا الجميع بان يلبسوا ويلبسوا أولادهم الملابس الثقيلة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر تأثر منطقتي الجوف والحدود الشمالية بنشاط في الرياح السطحية التي ينتج عنها عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة وتكون الصقيع على أجزاء منها كذلك على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز- علقان- الظهر).

كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة خاصة شرق ووسط المملكة. ويتوقع تكون الضباب في الليل والصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مصادرة سكوتر تقوده أم بريطانية لنقل طفلتها...
غرائب

مصادرة سكوتر تقوده أم بريطانية لنقل طفلتها...

غرائب
ألمانيا تبحث مع واشنطن تزويد أوكرانيا بالدبابات
العالم

ألمانيا تبحث مع واشنطن تزويد أوكرانيا بالدبابات

العالم
وظائف شاغرة لدى مشروع نيوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى مشروع نيوم

وظائف
رونالدو وميسي في مواجهة خارج أوروبا للمرة...
آخر الاخبار

رونالدو وميسي في مواجهة خارج أوروبا للمرة...

آخر الاخبار
تفتيش منزل بايدن والعثور على وثائق سرية
العالم

تفتيش منزل بايدن والعثور على وثائق سرية

العالم
تأشيرة الترانزيت مجانية وتتيح العمرة وزيارة المسجد...
السعودية اليوم

تأشيرة الترانزيت مجانية وتتيح العمرة وزيارة المسجد...

السعودية اليوم
وظائف لدى شركة بي إيه إي سيستمز...
السعودية اليوم

وظائف لدى شركة بي إيه إي سيستمز...

السعودية اليوم
أمير القصيم يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة مشاريع...
السعودية اليوم

أمير القصيم يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة مشاريع...

السعودية اليوم