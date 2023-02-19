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تزداد خلال فصل الربيع وتحديدًا في مارس

توقعات بهطول أمطار أعلى من معدلاتها على معظم المناطق

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٣ مساءً
توقعات بهطول أمطار أعلى من معدلاتها على معظم المناطق
المواطن - فريق التحرير

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كشف محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد “عقيل العقيل”، اليوم الأحد، أن المركز سوف يصدر تقريرًا مناخيًا مفصلًا بشأن معدلات هطول الأمطار على المناطق خلال الأسبوع الجاري.

 

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وأوضح في مداخلة لـ” قناة الإخبارية”، أن المركز أصدر تحذيرًا بهطول أمطار أعلى من معدلاتها خلال فصل الربيع وخاصة خلال شهر مارس.

معدلات الأمطار

وفي وقت سابق، أشار العقيل إلى أن التقرير المناخي الذي أصدره المركز لهذا العام يشير إلى أن معدلات هطول الأمطار تكون أعلى في المنطقة الغربية والشمالية والوسطى في المملكة.

دفء الأجواء

وتوقع العقيل أن تكون درجات الحرارة لفصل الشتاء هذا العام أعلى من معدل شتاء العام السابق، حيث يلاحظ دفء الأجواء بشكل واضح خاصة على المناطق الشمالية والوسطى.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن السماء تكون غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من مناطق جازان، عسير والباحة كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك.

 

 

 

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