توقعات بهطول أمطار خلال الـ 36 ساعة المقبلة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، استمرار الحالة الممطرة الـ 12 بهطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على عدة مناطق خلال الـ 36 ساعة المقبلة من اليوم وحتى يوم غد الخميس.

المناطق المتأثرة

وأوضح الحصيني عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، أنه يتوقع هطول أمطار على أجزاء من مناطق مكة والرياض والشرقية في الدمام والخبر وبقيق، بالإضافة إلى جازان وطريف والقريات.

كما أشار الحصيني إلى احتمال هبوب رياح مغبرة على عموم الغربية وأجزاء من شمال وشرق ووسط المملكة.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية, في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، المدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم والرياض كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والباحة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق, ولا يستبعد تساقط للثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ( علقان – الظهر- جبل اللوز ).