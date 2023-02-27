Icon

أمير الشرقية يقلد مساعد مدير الشرطة رتبته الجديدة Icon رئيس الوزراء اليمني: الحوثيون أفشلوا الهدنة الإنسانية Icon المرور: عدم التزام الشاحنات بالسير في المسار الأيمن يعد مخالفة Icon صندوق التنمية العقاري يعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض Icon توقعات بهطول أمطار غزيرة وسيول بمعظم المناطق و”المدني” يحذر Icon زلزال جديد يضرب شرق تركيا Icon ممارسات خاطئة تُنشط المخدرات بين الطلبة خلال الاختبارات Icon استخراج 7 قطع مغناطيسية من أمعاء طفل بحفر الباطن Icon أول تعليق لوالد سعد لمجرد بعد حكم حبسه Icon التخصصات الصحية تطلق برنامجاً تدريبياً في عدة تخصصات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تستمر إلى يوم الأربعاء المقبل

توقعات بهطول أمطار غزيرة وسيول بمعظم المناطق و”المدني” يحذر

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٣١ مساءً
توقعات بهطول أمطار غزيرة وسيول بمعظم المناطق و”المدني” يحذر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية المحتملة على معظم مناطق المملكة، والتي من المتوقع أن تستمر إلى الأربعاء المقبل.

وأشارت المديرية إلى أن منطقة الرياض ستتأثر بأمطار متوسطة تشمل ضرما والقويعية والمزاحمية والأفلاج والخرج وحوطة بني تميم ووادي الدواسر، إضافة إلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والجموم وبحرة ورنية وتربة والخرمة والمويه.

أمطار غزيرة وسيول

وأضافت أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة لتشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، و أجزاء من منطقة عسير وتشمل أبها وخميس مشيط وسراة عبيدة وأحد رفيدة والحرجة وتثليث والنماص وبلقرن والمجاردة ومحايل وبارق وتنومة، وأجزاء من مناطق جازان والباحة ونجران، وستتأثر منطقة مكة المكرمة بأمطار خفيفة تشمل الليث والقنفذة وجدة وخليص.

وشــددت المديرية عــلى ضـرورة الابتعــاد عــن أمــاكــن تجمُّــع الســـيــول والمسـتنقعـات المائية والأودية والسدود، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمنيات الشفاء تحف خالد الفيصل : “سلامتك يا بو بندر”
السعودية اليوم

أمنيات الشفاء تحف خالد الفيصل : “سلامتك...

السعودية اليوم
لقطات لطفل سوري ينعي أشقاءه الثلاثة بكلمات مؤثرة
العالم

لقطات لطفل سوري ينعي أشقاءه الثلاثة بكلمات...

العالم
الزهراني: الروح الانهزامية لجماهير الهلال لا تليق بحجم فريقهم
الرياضة

الزهراني: الروح الانهزامية لجماهير الهلال لا تليق...

الرياضة
بين عبق الماضي وأصالة التاريخ.. تعليم النماص يحتفي بذكرى يوم التأسيس
السعودية اليوم

بين عبق الماضي وأصالة التاريخ.. تعليم النماص...

السعودية اليوم
زلزال سوريا يقتل شقيقة رئيس الوزراء السوري مع 11 ابنًا وحفيدًا
العالم

زلزال سوريا يقتل شقيقة رئيس الوزراء السوري...

العالم
الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
السوق

الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة...

السوق
الإمارات والبحرين ترفعان الفائدة وقطر تثبتها
السوق

الإمارات والبحرين ترفعان الفائدة وقطر تثبتها

السوق
90 % من المصابين بالعقم يمكن تحقيق حلمهم بالإنجاب
السعودية اليوم

90 % من المصابين بالعقم يمكن تحقيق...

السعودية اليوم