توقعات بهطول أمطار ورياح نشطة بعدة مناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، هطول أمطار وهبوب رياح نشطة، اليوم الخميس، بعدد من مناطق المملكة.

هطول أمطار

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على أجزاء من شمال الشرقية وشرق الحدود الشمالية.

رياح نشطة

وتوقع الحصيني أيضا، نشاطًا للرياح من متوسطة لشبه قوية محركة للرمال على أجزاء من المناطق الوسطى والغربية والشرقية.

ونصح الباحث في الطقس، كل من يرغب في التنزه في البر بضرورة الابتعاد عن المناطق الرملية.