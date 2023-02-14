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حالة تقلبات جوية مع رياح وأتربة وغبار

توقعات بوصول الحرارة بالرياض إلى 9 درجات غدًا

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٥ مساءً
توقعات بوصول الحرارة بالرياض إلى 9 درجات غدًا
المواطن - فريق التحرير

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توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، وصول درجة الحرارة في الرياض إلى 9 درجات مئوية غدًا.

تقلبات جوية

وقال العقيل، في تصريحات لقناة الإخبارية: إننا نمرّ بفترة انتقالية تشهد تقلبات جوية، حيث تتباين درجات الحرارة العظمى والصغرى في معظم مناطق المملكة.

وتابع: أن درجات الحرارة ستعود إلى الانخفاض في وسط وشرق المملكة، مع نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وتوقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، خريطة الأمطار على مناطق المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: إنه حسب نماذج الطقس متوقع استمرار الحالة الممطرة الثالثة عشرة خلال الـ“24” ساعة القادمة من اليوم الثلاثاء 23 لصباح الأربعاء 24/ 7/ 1444هـ بأمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من الشمالية والوسطى المدينة والشرقية، ورياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الغربية والشمالية وشمال الشرقية.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والقصيم كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.

رياح نشطة تعيق الرؤية

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والباحة، يمتد تأثيرها على أجزاء من منطقة نجران، ولا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط المملكة، كما يتوقع تكوّن الصقيع على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

 

 

 

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