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ستصل إلى أكثر من 83 ألف قتيل

توقعات صادمة لحصيلة الضحايا في زلزال تركيا وسوريا

2023-02-09 الساعة 10:24
توقعات صادمة لحصيلة الضحايا في زلزال تركيا وسوريا
المواطن - فريق التحرير

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توقعت مؤسسة ألمانية لتقدير مخاطر الكوارث، ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا فجر الاثنين وامتد إلى سوريا، فيما أشارت التقديرات اليوم الخميس إلى أن ارتفاع حصيلة الضحايا لأكثر من 16 ألف شخص في كلا البلدين، وسط تحذيرات رسمية من أن العدد سيرتفع.

حصيلة إجمالية

وتوقعت مؤسسة risklayer أن تتراوح الحصيلة الإجمالية لضحايا الزلزال بين 16 ألفًا و560 قتيلاً و83 ألفًا و470 قتيلاً، مبينة أن أكثر من 34 ألف ضحية ستسجل في تركيا وأكثر من 10 آلاف في سوريا.

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وأوضحت risklayer أن هذه التوقعات تشمل كلا من تركيا وسوريا وأن هذه الأعداد هي توقع مشترك لضحايا الزلزال الأساسي في البلدين وبعض الهزات الارتدادية العنيفة له.

أكثر الزلازل المميتة

وذكرت المؤسسة الألمانية أن زلزال قهرمان مرعش سيصنف ضمن أكثر 15 زلزالاً مميتًا عالميًا منذ عام 1900 في حال ما إن بلغت الحصيلة الإجمالية لضحاياه نحو 34 ألف قتيل.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إنها تتوقع الأسوأ وتخشى أن تكون الحصيلة أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى التي تم الإعلان عنها.

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