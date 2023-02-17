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توقعات طقس اليوم: رياح وغبار مع أمطار

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ صباحاً
توقعات طقس اليوم: رياح وغبار مع أمطار
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على معظم مناطق المملكة,ولا يستبعد تكون الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية،الجوف،تبوك وحائل, في حين تكون السماء غائمة جزئيا الى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم كذلك على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والباحة.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 25-48 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وشمالية غربية الى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي. وتكون جنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة بأتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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