توقع تقلبات جوية على معظم المناطق ابتداءً من الغد

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من المتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية من يوم غد الاثنين حتى الجمعة المقبلة، تشمل نشاطًا في الرياح السطحية وارتفاعًا للأمواج وهطولًا لأمطار خفيفة وانخفاضًا في درجات الحرارة وتكونًا للصقيع.
وتتأثر مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية والقصيم وحائل والجوف وتبوك والحدود الشمالية ابتداء من غد، حتى الأربعاء المقبل، بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار بسرعة تزيد عن 60 كم/ساعة، وقد تتسبب في تكون عواصف ترابية تُؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية، وتزداد سرعة الرياح في مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية حيث يتوقع أن تصل إلى أكثر من 70 كم/ ساعة.
وتشهد الأجزاء الساحلية لمناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك من الثلاثاء إلى الجمعة ارتفاعًا للأمواج تصل إلى أكثر من مترين ونصف، في حين يتكون الصقيع يوم الأربعاء المقبل على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل وشمال منطقة المدينة المنورة وتنخفض درجات الحرارة ابتداء من الخميس على منطقتي الرياض والقصيم وشمال منطقة المدينة المنورة.