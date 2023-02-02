توقف مؤقت للبوابة الرقمية لـ ديوان المظالم حتى السبت

أعلن ديوان المظالم، اليوم الخميس، عن توقف مؤقت للبوابة الرقمية يستمر حتى السبت القادم، وذلك بسبب إجراء أعمال الصيانة الرقمية.

أعمال الصيانة

وأوضح ديوان المظالم عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه سعيًا منه لتطوير خدماته الرقمية وتقديم أفضل الحلول الممكنة، لبيئة رقمية آمنة، فسيتم إجراء أعمال صيانة للخدمات الرقمية.

مدة التوقف

وأضاف أن الصيانة تبدأ من اليوم الخميس الساعة الخامسة مساء، وحتى يوم السبت الساعة العاشرة مساء.