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عثر على مسدس وسترة واقية بسيارة الرجل

توقيف رجل خطط للهجوم على مسابقة ملكة جمال بلجيكا

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٨ صباحاً
توقيف رجل خطط للهجوم على مسابقة ملكة جمال بلجيكا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشرطة البلجيكية أنها اعتقلت رجلًا تشتبه في أنه كان يخطط للهجوم على مسابقة ملكة جمال البلاد.

تفاصيل الوقعة

ووفقًا لمكتب المدعي العام، فقد تم إلقاء القبض على الرجل في وقت متأخر من بعد ظهر السبت، وذلك قبل وقت قصير من بدء المنافسة على التصويت لاختيار ملكة جمال بلجيكا.

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وعثر على مسدس وسلاح ناري آخر وسترة واقية من الرصاص في سيارة الرجل.

محاولة اغتيال

وأفاد البيان أن التحقيق كشف أنه ربما يكون أراد القيام بمحاولة اغتيال خلال مسابقة ملكة جمال بلجيكا.

وبحسب وسائل إعلام محلية، قاد المشتبه به سيارة من مقاطعة ليمبورغ (شرق) حيث يقيم، واتصل أحد معارفه بالشرطة لتحذيرها، وهو ما أتاح اعتقاله.

وذكرت وكالة “بيلغا” أن أوائل الوافدين إلى المكان للمشاركة في الحدث الذي كان مقررًا الساعة 20.30 منعوا من دخول المسرح حتى تتمكن الشرطة من تفتيش المبنى.

ورغم ما حدث جرت المسابقة كما كان مقررًا، إلا أن انطلاقها تأخر نحو ساعة.

 

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