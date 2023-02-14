انتحل هوية شيخ كويتي وتقدم لخطبتها وإيلاف الزهراني كشفت كذبه لقطات لحفر نفق طويل لإنقاذ عالق على عمق كبير بتركيا كائنات فضائية فوق سماء بيشة والطيار العطاوي يروي التفاصيل توقيف رجل خطط للهجوم على مسابقة ملكة جمال بلجيكا إقبال كبير على مهرجان الكمأ بالشمالية في نسخته الأولى لصوص يقتحمون متحفًا بهولندا ويسرقون 4 مقتنيات ثمينة تنبيه هام لمستخدمي الطرق في حفر الباطن: أمطار ورياح اتفاقية أمنية لتسهيل وصول التعليمات والإرشادات إلى الحجاج والمعتمرين إغاثي الملك سلمان: أدخلنا 104 أطنان مساعدات لدعم متضرري زلزال سوريا جدة مقبلة على توازن في أسعار العقارات
أعلنت الشرطة البلجيكية أنها اعتقلت رجلًا تشتبه في أنه كان يخطط للهجوم على مسابقة ملكة جمال البلاد.
ووفقًا لمكتب المدعي العام، فقد تم إلقاء القبض على الرجل في وقت متأخر من بعد ظهر السبت، وذلك قبل وقت قصير من بدء المنافسة على التصويت لاختيار ملكة جمال بلجيكا.
وعثر على مسدس وسلاح ناري آخر وسترة واقية من الرصاص في سيارة الرجل.
وأفاد البيان أن التحقيق كشف أنه ربما يكون أراد القيام بمحاولة اغتيال خلال مسابقة ملكة جمال بلجيكا.
وبحسب وسائل إعلام محلية، قاد المشتبه به سيارة من مقاطعة ليمبورغ (شرق) حيث يقيم، واتصل أحد معارفه بالشرطة لتحذيرها، وهو ما أتاح اعتقاله.
وذكرت وكالة “بيلغا” أن أوائل الوافدين إلى المكان للمشاركة في الحدث الذي كان مقررًا الساعة 20.30 منعوا من دخول المسرح حتى تتمكن الشرطة من تفتيش المبنى.
ورغم ما حدث جرت المسابقة كما كان مقررًا، إلا أن انطلاقها تأخر نحو ساعة.