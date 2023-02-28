كشفت الكاتبة الصحفية تغريد الطاسان، أن موقع “تويتر” أكثر برنامج تستخدمه النساء بالمملكة، مؤكدة ضرورته لتنمية ذات المرأة السعودية ومن ثم تنمية وطنها.

مساحة لإبداء الرأي

وقالت الطاسان في لقاء بنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، إن “تويتر” يعطي للنساء مساحة لإبداء الرأي والمساهمة في عدد من الأشياء وإدراك فترة التحولات التي تعيشها المملكة.

وأضافت أن النساء بحاجة لمعرفة المزيد عن هذه التحولات، وخارطة الطريق التي سنصل بها إلى أهدافنا، ومعرفة المزيد عن رؤية 2030، وكيفية تحقيق التنمية المستدامة لنهضة المجتمع والوطن، لذا يعتبر “تويتر” هي الأداة التي تتيح للمرأة ذلك الشيء.

ولفتت إلى أن تويتر هو وسيلة للاستزادة والمعرفة، خاصة مع دخول المرأة عصر الانفتاح بشكل حديث عكس الرجل الذي له تاريخ وعدم خوف من التمكين في المجالات.