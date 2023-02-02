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تويتر تطلق ميزات بالجملة لاستقطاب مستخدمين جدد

2023-02-02 الساعة 12:30
تويتر تطلق ميزات بالجملة لاستقطاب مستخدمين جدد
المواطن - فريق التحرير

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أفادت وسائل إعلام أن القائمين على تطبيق تويتر سيضيفون ميزات جديدة للتطبيق لاستقطاب عدد أكبر من المستخدمين.

التفاصيل

ووفقًا للمعلومات المتوفرة فإن تطبيق تويتر سيحصل على ميزة ستقلل من ظهور الرسائل أو الإشعارات غير المرغوب فيها بالنسبة للمستخدمين.

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وبالإضافة للميزة المذكورة سيتمكن مستخدمو تويتر الذين تم تعليق أو حظر حساباتهم من الطعن في قرار تعليق الحساب، ولاستعادة الحساب المحظور يجب أن يخضع المستخدم لاختبارات بناء على معايير جديدة سيتبعها “تويتر، وفقًا لروسيا اليوم.

الدفع الإلكتروني

ولفتت بعض وسائل الإعلام إلى أن القائمين على منصة “تويتر” يسعون أيضًا لإدخال خدمات الدفع الإلكتروني إلى المنصة، وأنهم بدأوا بالفعل بتقديم التراخيص لهذا الغرض.

وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز فإن مديرة إدارة المنتجات في “تويتر” إستر كروفورد، هي وفريق صغير سيقودون عملية تطوير ميزة الدفع الإلكتروني عبر المنصة.

ويرى بعض المحللين أن هذه الميزة قد تدرّ بعض الأرباح على “تويتر” التي خسرت العديد من عائداتها التي كانت تحصل عليها من الإعلانات.

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