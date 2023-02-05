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تصل لـ ألف دولار أمريكي شهريًا

تويتر تفرض رسوماً باهظة مقابل علامة التوثيق الذهبية

2023-02-05 الساعة 1:19
تويتر تفرض رسوماً باهظة مقابل علامة التوثيق الذهبية
المواطن - فريق التحرير

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ترغب شركة تويتر  جني الأموال من الشركات المتواجدة عبر منصتها من خلال فرض رسوم قدرها 1,000 دولار أمريكي شهريًا للاحتفاظ بعلامة التوثيق الذهبية.

رسوم إضافية

وأفاد تقرير نشره موقع ذي إنفورميشن (The Information) بأن العلامات التجارية التي لا تدفع الرسوم الشهرية ستفقد علامة التوثيق الذهبية، ومع ذلك، فإنه من غير الواضح متى سيحدث ذلك.

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وتكشف الرسائل الداخلية التي اطلع عليها موقع ذي إنفورميشن أن تويتر ستفرض رسومًا إضافية قدرها 50 دولارًا شهريًا لإضافة علامات التوثيق إلى كل حساب تابع للشركة.

رسالة للمشتركين

ويتوافق تقرير ذي إنفورميشن مع لقطة الشاشة التي نشرها مستشار وسائل التواصل الاجتماعي، مات نافارا، والتي تُكشف عما يبدو أنه رسالة بالبريد الإلكتروني بين مدير المنتجات لدى تويتر، إيفان جونز، وشركة غير مسماة.

وجاء في الرسالة الإلكترونية: “بصفتك مشتركًا في الوصول المبكر، ستحصل على علامة توثيق ذهبية لمؤسستك وعلامات الانتساب للتابعين لها. إن كنت ترغب في الاشتراك، فإن رسوم التوثيق للمؤسسات (Verified for Organizations) هي 1,000 دولار شهريًا، و50 دولارًا لكل حساب تابع لكم شهريًا مع عرض لشهر واحد مجانًا للحسابات التابعة”.

التوثيق الذهبي

وكانت تويتر قد طرحت علامات التوثيق الذهبية قبل برنامج التوثيق للمؤسسات، المعروف سابقًا باسم (Blue for Business)، الذي يسمح للشركات بتوثيق نفسها وتمييزها على تويتر. كما أنه يتيح للشركات إضافة علامات تعرض إصدارات مصغرة من صور ملفاتها الشخصية على تويتر إلى الحسابات التي تخص الموظفين والمديرين التنفيذيين وأي شخص آخر مرتبط بالعلامة التجارية.

ونشر نافارا لاحقًا لقطة شاشة أخرى لرسالة مباشرة بين شركة أخرى ومدير المنتجات في تويتر، والتي تؤكد مرة أخرى فرض رسوم قدرها 1,000 دولار شهريًا.

ولم تكشف تويتر، التي أطلقت برنامج الوصول المبكر إلى برنامج التوثيق للمؤسسات الشهر الماضي، رسميًا عن أي معلومات تخص رسوم الاشتراك الشهري الخاص بالمؤسسات.

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