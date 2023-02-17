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للتغلب على المخاوف الأمنية بأوروبا وواشنطن

تيك توك تخطط لتشييد مركزين للبيانات في أوروبا

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٠ مساءً
تيك توك تخطط لتشييد مركزين للبيانات في أوروبا
المواطن - فريق التحرير

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تعتزم منصة تيك توك، التابعة لبايت دانس الصينية، بناء مركزين لتخزين البيانات في أوروبا، بالإضافة للمركز المعلن عنه سابقًا في أيرلندا، في محاولة للتغلب على المخاوف الأمنية في أوروبا والولايات المتحدة.

125 مليون مستخدم

وكشف تطبيق مشاركة الفيديو الشهير، أن لديه 125 مليون مستخدم نشط شهريًّا في الاتحاد الأوروبي، في إطار الإفصاح الملزم للشركات الكبرى– لديها أكثر من 45 مليون مستخدم– وفقًا لقانون الخدمات الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي.

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وأضافت تيك توك أن عدد مستخدمي التطبيق يرتفع إلى 150 مليون مستخدم إذا تم تضمين المملكة المتحدة وسويسرا، وفقًا لموقع أرقام.

تهدئة المخاوف

جاء ذلك في محاولة من الشركة لتهدئة المخاوف التي أثارها الكونجرس الأمريكي وسط القلق من سيطرة “بايت دانس” والتي قد تسيء استخدام البيانات بالتجسس أو توجيه المستخدمين نيابة عن الحكومة الصينية، وأضافت الشركة أنها حاليًّا تخزن البيانات في سنغافورة والولايات المتحدة، لكنها ستبدأ في ترحيل بيانات المستخدمين في أوروبا إلى مراكزها الأوروبية هذا العام.

 

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