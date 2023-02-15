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بجمع البيانات والمعلومات الشخصية

تيك توك متهم بالتجسس على هواتف مستخدميه

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٤ صباحاً
تيك توك متهم بالتجسس على هواتف مستخدميه
المواطن - فريق التحرير

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يواجه تطبيق تيك توك الصيني، اتهامات جديدة بجمع البيانات والمعلومات الشخصية للمستخدمين دون عملهم، وسط مخاوف من استخدامها لأغراض تخدم الدولة الصينية.

المعلومات الشخصية

وصُمم تيك توك، لجمع المزيد من المعلومات الشخصية أكثر من أي تطبيق وسائط اجتماعية أو خدمة مراسلة شهيرة أخرى، وفقًا لتقرير صحيفة التايمز البريطانية.

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ويحتوي تطبيق مشاركة الفيديو الشهير على ضعف عدد أدوات التتبع في كود المصدر الخاص به مقارنة بمتوسط الموجودة في مواقع التواصل الأخرى، وفقًا لشركة الأمن السيبراني Internet 2.0.

أدوات التتبع

ويمكن للمطورين والمعلنين في تيك توك استخدام أدوات التتبع التي تسمى مجموعات تطوير البرامج، لفهم المستخدم بشكل أفضل.

ويجمع التطبيق، الذي يضم حوالي مليار مستخدم نشط، معلومات عن جميع التطبيقات المثبتة على الجهاز، والتي يمكن أن توفر رسمًا تخطيطيًا واقعيًا لهاتفك المحمول.

المضايقات المستمرة

وتمتلك شركة بايتدانس الصينية المالكة للتطبيق، برنامجًا يمكنه الوصول إلى معلومات حول شبكة ونوع الهاتف ومعلومات الاشتراك، دون الحاجة للاتصال بشبكة واي فاي ودون وجود شريحة اتصال بالهاتف المحمول، بحسب التايمز.

ويطلب التطبيق باستمرار من المستخدم الوصول إلى جهات الاتصال الخاصة به، وهو أمر غير طبيعي يرقى إلى المضايقات المستمرة التي لا نهاية لها، على حد قول شركة الأمن السيبراني “Internet 2.0”.

مخاوف متصاعدة

وعلى الرغم من أنه يمكن للمستخدمين تقييد الكثير من جمع إجراءات تيك توك، لجمع البيانات عن طريق تغيير أذوناتهم، لكن معظم المستخدمين لا يفعلون ذلك. ويطلب التطبيق الصيني بيانات يستخدمها استخبارات الإشارات العسكرية للعثور على الهواتف”، وفقا لـ”Internet 2.0”.

يُلزم القانون الصيني الشركات الصينية، بالامتثال لأي مطالب من بكين بموجب قانون الأمن لعام 2017.

وفي الولايات المتحدة، يواجه تيك توك بالفعل حظرًا يمنع الموظفين الاتحاديين من استخدام أو تحميل البرنامج على الأجهزة المملوكة للحكومة، وفقًا لـ رويترز.

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