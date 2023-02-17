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تين هاج: التعادل ضد برشلونة كان بسبب الحكم!

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ صباحاً
تين هاج: التعادل ضد برشلونة كان بسبب الحكم!
المواطن - محمد سمعه

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هاجم المدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الحكم الإيطالي ماوريسيو مارياني وذلك بعد التعادل مع نادي برشلونة الإسباني أمس في ذهاب دور خروج المغلوب في بطولة الدوري الأوروبي.

وقال تين هاج بعد المباراة التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2/ 2: “الحكم الإيطالي كان له تأثير كبير في المباراة، وكان خطأ لصالح راشفورد تلاها بطاقة حمراء للاعب النادي الإسباني، هذه الأخطاء لا يجب أن تحدث”.

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وأضاف تين هاج: “كان يجب علينا تسجيل 4 أهداف على الأقل في شباك البارشا، الأفضلية كانت لفريق مانشستر يونايتد في مباراة الكامب نو”.

وفي مباراة الأمس، كان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تعادل مثير بين برشلونة ومانشستر يونايتد

وفي الشوط الثاني، من عمر المباراة، بدأت الإثارة حيث سجل برشلونة الهدف الأول عبر اللاعب الإسباني ماركوس ألونسو في الدقيقة الـ48 عبر ضربة رأسية.

ونجح بعدها بـ 4 دقائق، اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد في تسجيل هدف التعادل لـ مانشستر يونايتد بالدقيقة الـ52.

برشلونة ضد مان يونايتد

وواصل مانشستر يونايتد ضغطه ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب كوندي مدافع برشلونة بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ 60.

ونجح بعدها البرازيلي رافينيا في إضافة الهدف الثاني لـ نادي برشلونة في الدقيقة الـ77 بعد خطأ من مدافعي مانشستر يونايتد في إبعاد الكرة.

وانتهت مباراة البارشا ضد مان يونايتد بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/ 2 ليتأجل معرفة المتأهل لدور الـ16 المكرر في الدوري الأوروبي ليوم الخميس المقبل، عندما يتقابل الفريقان في ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر الإنجليزية عند حلول الساعة الـ11 مساءً بتوقيت السعودية.

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