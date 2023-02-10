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ثالث طائرات الجسر الإغاثي السعودي تغادر إلى سوريا وتركيا

2023-02-10 الساعة 11:16
ثالث طائرات الجسر الإغاثي السعودي تغادر إلى سوريا وتركيا
المواطن - فريق التحرير

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إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – غادرت مطار الملك خالد الدولي فجر اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة، إلى مطار أضنة بجمهورية تركيا تحمل على متنها 104 أطنان و62 كيلو غرام من المساعدات الإغاثية تشتمل على المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية بالإضافة إلى المواد الطبية.

الطائرة السعودية

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ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.

الطائرة السعودية

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