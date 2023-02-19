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في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي

ثلاثية تُهدي الفوز لـ مان يونايتد ضد ليستر سيتي

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣١ مساءً
ثلاثية تُهدي الفوز لـ مان يونايتد ضد ليستر سيتي
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة مان يونايتد ضد ليستر سيتي، بفوز مانشستر يونايتد بثلاثية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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وكان اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد أحرز هدف التقدم لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة الخامسة والعشرين بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز.

مان يونايتد ضد ليستر سيتي

وانتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة مان يونايتد ضد ليستر سيتي، واصل مانشستر يونايتد ضغطه ليضيف الهدف الثاني عبر راشفورد في الدقيقة الـ56 بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرازيلي فريد.

وبعدها بـ 5 دقائق، أضاف مانشستر يونايتد الهدف الثالث عبر اللاعب جادون سانشو بعد مجموعة من التمريرات الجيدة بينه وبين اللاعب برونو فيرنانديز.

مان يونايتد ضد ليستر سيتي

مانشستر يونايتد يقترب من السيتي

وبعد الفوز أصبح رصيد مانشستر يونايتد 49 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبفارق 3 نقاط عن نادي مانشستر سيتي الوصيف، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 24 نقطة في المركز الـ14.

وكانت مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي انطلقت أمس السبت، بفوز آرسنال على نادي أستون فيلا برباعية مقابل هدفين، بينما فاز فريق ساوثهامبتون على نادي تشيلسي بهدف دون رد، وفاز إيفرتون على ليدز يونايتد بهدف دون رد.

أما فريق وولفرهامبتون فخسر أمام بورنموث بهدف دون رد، بينما فاز فولهام على برايتون بهدف دون رد، وتعادل كريستال بالاس مع نادي برينتفورد بهدف لكل فريق، وتعادل مانشستر سيتي مع فريق نوتنجهام فورست بهدف لكل فريق، وفاز ليفربول على فريق نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد.

مان يونايتد ضد ليستر سيتي

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