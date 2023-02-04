ثلاثية تُهدي الفوز لـ وولفرهامبتون ضد ليفربول

انتهت مباراة وولفرهامبتون ضد ليفربول، مساء اليوم بفوز فريق وولفرهامبتون بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

ونجح فريق وولفرهامبتون في إحراز هدف عبر اللاعب جويل ماتيب لاعب ليفربول بالخطأ في مرماه بالدقيقة الخامسة، ثم أضاف كريج داوسون الهدف الثاني لـ وولفرهامبتون في الدقيقة الـ12.

وولفرهامبتون ضد ليفربول

وانتهى الشوط الأول بتقدم وولفرهامبتون بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، من عمر المباراة، أضاف اللاعب روبين نيفيز الهدف الثالث لـ وولفرهامبتون بالدقيقة الـ72.

ولم يحدث أي جديد، لينتهي لقاء وولفرهامبتون ضد ليفربول، بفوز وولفرهامبتون بثلاثية دون رد ليُصبح رصيده 20 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 29 نقطة في المركز العاشر.

جدير بالذكر أن المدرب الألماني يورجن كلوب أصبح مهددًا بالإقالة والرحيل عن ليفربول خلال الفترة المقبلة بسبب كثرة الهزائم.

وكانت مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي، انتهت بفوز إيفرتون على آرسنال بهدف دون رد، وفوز ليستر سيتي على أستون فيلا برباعية مقابل هدفين، بينما فاز مانشستر يونايتد على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف، وفاز برايتون على بورنموث بهدف دون رد، بينما فاز برينتفورد على ساوثهامبتون بثلاثية دون رد.

وتُختتم مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي بإقامة مباراة وست هام يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد بعد قليل.