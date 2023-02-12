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السيتي صعد لوصافة الدوري الإنجليزي مجددًا

ثلاثية تُهدي مان سيتي ضد أستون فيلا النقاط الـ3

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٤ مساءً
ثلاثية تُهدي مان سيتي ضد أستون فيلا النقاط الـ3
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة مان سيتي ضد أستون فيلا مساء اليوم الأحد، بفوز مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

مان سيتي ضد أستون فيلا

وبدأ مانشستر سيتي التسجيل سريعًا عبر رأسية من اللاعب الإسباني رودريجو هيرنانديز في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول، ثم عزز مانشستر سيتي من تقدمه بتسجيل الهدف الثاني عبر الألماني إلكاي جوندوجان في الدقيقة الـ40 بعد تمريرة متقنة من النرويجي إيرلينج هالاند.

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ثم عزز الجزائري رياض محرز من تقدم مانشستر سيتي بتسجيله الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الـ45.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مان سيتي ضد أستون فيلا، بتقدم مانشستر سيتي بثلاثية دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح اللاعب أولي واتكينز في إحراز الهدف الوحيد لأستون فيلا في الدقيقة الـ62.

مان سيتي ضد أستون فيلا

وأصبح رصيد مانشستر سيتي بعد الفوز 48 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 28 نقطة في المركز الـ11.

وكانت مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي انطلقت أمس السبت، بتعادل بين تشيلسي وويست هام يونايتد بهدف لكل فريق، وتعادل بين آرسنال وبرينتفورد بهدف لكل فريق، وفوز فولهام على نوتنجهام فورست بنتيجة هدفين دون رد، بينما فاز وولفرهامبتون على ساوثهامبتون بنتيجة هدفين لهدف، بينما فاز ليستر سيتي على توتنهام برباعية مقابل هدف، وتعادل كريستال بالاس مع برايتون بهدف لكل فريق، بينما تعادل بورنموث مع نادي نيوكاسل يونايتد بهدف لكل فريق.

وفاز مانشستر يونايتد اليوم الأحد على نادي ليدز يونايتد بهدفين دون رد.

وتُختتم مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي غدًا بلقاء ناري بين ليفربول وجاره إيفرتون في تمام الـ11 مساءً بتوقيت المملكة.

مان سيتي ضد أستون فيلا

 

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