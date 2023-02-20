المسند: يوجد كائنات حية عاقلة في الفضاء ومن لا يصدق يرجع لتفسير القرآن تعليق موسيماني على فوز الأهلي ضد أُحد تطبيق يجبر الموظفين على مغادرة مكاتبهم فور انتهاء العمل تحديات وكالات الأنباء في ظل الانتشار والسبق الإعلامي الرقمي ثلاثي النصر يقود التشكيل المثالي بالجولة الـ17 إقرار تنظيم جديد للإعلانات في السعودية يحمي جميع الأطراف زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب أنطاكيا ويشعر به سكان مصر ولبنان وسوريا وفلسطين الفيصلي يخسر بهدف ويودع دوري أبطال آسيا تشكيل الهلال لمواجهة شباب أهلي دبي ميزة مهمة جديدة من واتساب لهواتف آيفون
تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل لافت ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليدخل 3 من لاعبيه في التشكيل المثالي.
وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التشكيلة المثالية للجولة الـ17، وشهدت تواجد ثلاثي النصر، سلطان الغنام، عبدالله مادو وعبدالرحمن غريب.
ولفتت إلى أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، جوليو تفاريس، حصل على التقييم الأعلى في الجولة الـ17 بـ8.8 درجات، بعد تسجيله لثنائية فريقه ضد الوحدة، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2.
وحصل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، كيم سيونج جيو على ثاني أعلى تقييم بـ8.4 درجات، بعدما تألق في مواجهة أبها، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه، ليقود الليوث للفوز بنتيجة 2/0.
وجاء التشكيل المثالي للجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، كالتالي؛ في حراسة المرمى؛ كيم سيونج جيو، وثنائي فرق ضمك، عبدالقادر بدران وعبدالله العمار، بجانب نجمي النصر، سلطان الغنام وعبدالله مادو.
ويقود وسط وهجوم التشكيل المثالي للجولة الماضية من دوري روشن السعودي، كل من؛ ألفارو ميدران “التعاون”، عبدالرحمن غريب “النصر”، كريستيان تيو “الفتح”، إيفر بانيغا “الشباب”، جوليو تفاريس “الرائد” وسوكول تسيكاليشي “الخليج”.