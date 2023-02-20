ثلاثي النصر يقود التشكيل المثالي بالجولة الـ17

تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل لافت ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليدخل 3 من لاعبيه في التشكيل المثالي.

3 لاعبين من النصر في التشكيل

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التشكيلة المثالية للجولة الـ17، وشهدت تواجد ثلاثي النصر، سلطان الغنام، عبدالله مادو وعبدالرحمن غريب.

ولفتت إلى أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، جوليو تفاريس، حصل على التقييم الأعلى في الجولة الـ17 بـ8.8 درجات، بعد تسجيله لثنائية فريقه ضد الوحدة، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2.

وحصل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، كيم سيونج جيو على ثاني أعلى تقييم بـ8.4 درجات، بعدما تألق في مواجهة أبها، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه، ليقود الليوث للفوز بنتيجة 2/0.

التشكيل المثالي للجولة الـ17

وجاء التشكيل المثالي للجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، كالتالي؛ في حراسة المرمى؛ كيم سيونج جيو، وثنائي فرق ضمك، عبدالقادر بدران وعبدالله العمار، بجانب نجمي النصر، سلطان الغنام وعبدالله مادو.

ويقود وسط وهجوم التشكيل المثالي للجولة الماضية من دوري روشن السعودي، كل من؛ ألفارو ميدران “التعاون”، عبدالرحمن غريب “النصر”، كريستيان تيو “الفتح”، إيفر بانيغا “الشباب”، جوليو تفاريس “الرائد” وسوكول تسيكاليشي “الخليج”.