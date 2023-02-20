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ضمن منافسات دوري روشن

ثلاثي النصر يقود التشكيل المثالي بالجولة الـ17

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٤ مساءً
ثلاثي النصر يقود التشكيل المثالي بالجولة الـ17
المواطن - فريق التحرير

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تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل لافت ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليدخل 3 من لاعبيه في التشكيل المثالي.

3 لاعبين من النصر في التشكيل

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التشكيلة المثالية للجولة الـ17، وشهدت تواجد ثلاثي النصر، سلطان الغنام، عبدالله مادو وعبدالرحمن غريب.

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ولفتت إلى أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، جوليو تفاريس، حصل على التقييم الأعلى في الجولة الـ17 بـ8.8 درجات، بعد تسجيله لثنائية فريقه ضد الوحدة، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2.

الرائد
تفاريس – المصدر spl

وحصل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، كيم سيونج جيو على ثاني أعلى تقييم بـ8.4 درجات، بعدما تألق في مواجهة أبها، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه، ليقود الليوث للفوز بنتيجة 2/0.

كيم سيونج جيو
كيم سيونج – المصدر @AlShababSaudiFC

التشكيل المثالي للجولة الـ17

وجاء التشكيل المثالي للجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، كالتالي؛ في حراسة المرمى؛ كيم سيونج جيو، وثنائي فرق ضمك، عبدالقادر بدران وعبدالله العمار، بجانب نجمي النصر، سلطان الغنام وعبدالله مادو.

ويقود وسط وهجوم التشكيل المثالي للجولة الماضية من دوري روشن السعودي، كل من؛ ألفارو ميدران “التعاون”، عبدالرحمن غريب “النصر”، كريستيان تيو “الفتح”، إيفر بانيغا “الشباب”، جوليو تفاريس “الرائد” وسوكول تسيكاليشي “الخليج”.

دوري روشن
تشكيل الجولة – المصدر @SPL

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