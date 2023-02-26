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أكثر من 100 ألف طفل معرضون للموت

ثلث سكان السودان يعانون من أزمة جوع 

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٨ مساءً
ثلث سكان السودان يعانون من أزمة جوع 
المواطن- فريق التحرير

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يواجه ثلث سكان السودان البالغ عددهم نحو 45 مليون نسمة، أزمة جوع متصاعدة، فبحسب أرقام وإحصاءات الأمم المتحدة، يعاني قرابة ثلاثة ملايين طفل في دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد.

وفي هذا السياق، أكدت مسؤولة الاتصال في برنامج الأغذية العالمي في السودان، ليني كينزلي، أن أكثر من 100 ألف طفل معرضون للموت نتيجة سوء التغذية إذا تُركوا من دون علاج.

فيما سجلت وفاة 63 طفلًا بسبب سوء التغذية، وفق منظمة ألايت إيد للمساعدات الإنسانية التي قالت أيضًا إن ثلث الأطفال دون سن الخامسة أقصر من المعدل المتناسب مع أعمارهم وأن ثمة انتشارًا للتقزم ما يزيد عن نسبة 40% في ما يقرب من نصف مناطق السودان.

ثلث سكان السودان يعانون من أزمة جوع 

قصة مأساوية

وبحسب وكالة فرانس برس، قالت أنصاف عمر وهي تحاول مداواة جرح فقدانها طفلها الرضيع وعجزها عن إنقاذه وسط أزمة غذائية حادة طالت الملايين في جميع أنحاء البلاد، إنها تعاني من سوء تغذية حاد منعها من إرضاع ولدي.

كما أضافت بحزن: أصيب بسوء تغذية وذهبنا به إلى مركز للعلاج ومرة أخرى إلى مستشفى وفي النهاية مات.

ينام الكثيرون جياعًا

وعلى غرار أنصاف، تعاني أمهات كثيرات حول مخيم كلمة بجوار إقليم دارفور في السودان، من سوء تغذية حاد، فيما يكافحن يوميًا لإطعام أطفالهن الضعفاء والجياع.

وأكدت حواء سليمان البالغة 38 عامًا وهي تحمل رضيعها النائم آملة في إيجاد الطعام، أن الوضع سيء للغاية، قائلة: ليس لدينا أي شيء في المنزل، كثيرًا ما ننام جائعين.

ويذكر أن إقليم دارفور كان ساحة لحرب أهلية عام 2003 بين متمردي الأقليات العرقية الإفريقية وحكومة عمر البشير، وقد خلف 300 ألف قتيل وشرّد 2.5 مليون شخص.

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