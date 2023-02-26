Icon

برشلونة يسقط في فخ الخسارة أمام ألميريا Icon 10 آلاف زيارة تفتيشية للزكاة والضريبة خلال يناير Icon تفسيرات مثيرة لأسراب طيور تغزو المكسيك Icon 15 مليون زائر في تقويم الرياض والفرحة مستمرة Icon موعد مباراتي الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا Icon تنبيه لأهالي الطائف: أمطار متوسطة حتى التاسعة من مساء غد Icon حقنة هتلر لعلاج البرد تقتل شابًا مصريًا Icon خطوات معرفة أسباب عدم الأهلية في حساب المواطن Icon أمالا تطلق أول علامة تجارية فندقية مختصة بالرفاهية والاستجمام Icon ثنائية تُهدي مانشستر يونايتد كأس الرابطة على حساب نيوكاسل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

عاجل
أمالا تطلق أول علامة تجارية فندقية مختصة بالرفاهية والاستجمام
الرياضة
حصاد اليوم
اليونايتد يفوز باللقب بعد مرور 6 سنوات على آخر تتويج له

ثنائية تُهدي مانشستر يونايتد كأس الرابطة على حساب نيوكاسل

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٥ مساءً
ثنائية تُهدي مانشستر يونايتد كأس الرابطة على حساب نيوكاسل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تُوج الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد، بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وذلك بعد فوزه على نادي نيوكاسل يونايتد بثنائية دون رد في المباراة النهائية مساء اليوم.

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من مان يونايتد أسفر عن الهدف الأول للاعب البرازيلي كاسيميرو من ضربة رأسية في الدقيقة الـ33.

مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

وبعدها بـ 6 دقائق، واصل مان يونايتد ضغطه ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب سفين بوتمان لاعب نيوكاسل بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ39.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مان يونايتد بثنائية دون رد.

مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

وفي الشوط الثاني، ظهر نيوكاسل بوجه مغاير وقوي هجوميًا حيث سعى الفريق في أكثر من مناسبة لإحراز الهدف الأول في شباك الحارس الإسباني دي خيا ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز اليونايتد بنتيجة 2-0 ويفوز بلقب كأس الرابطة للمرة الـ 6 في تاريخه بعد أعوام 1992 و 2006 و 2009 و 2010 و 2017 و 2023.

وكان مانشستر يونايتد فاز يوم 26 فبراير من عام 2017 بلقبه الخامس في كأس الرابطة على حساب نادي ساوثهامبتون، ليعود بعدها بـ 6 أعوام وفي نفس اليوم يحُقق لقبه السادس في البطولة على حساب نادي نيوكاسل.

مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمم المتحدة تتبنى قرارًا بـ141 صوتًا يطالب روسيا بالانسحاب من أوكرانيا
العالم

الأمم المتحدة تتبنى قرارًا بـ141 صوتًا يطالب...

العالم
توقعات بتقلبات جوية حتى الجمعة وسرعة الرياح تصل إلى 70 كم/ ساعة
السعودية اليوم

توقعات بتقلبات جوية حتى الجمعة وسرعة الرياح...

السعودية اليوم
تركي آل الشيخ: ليلة صوت الأرض دليل على مكانة الفن السعودي
السعودية اليوم

تركي آل الشيخ: ليلة صوت الأرض دليل...

السعودية اليوم
تسجيل 58 إصابة كورونا و50 حالة تعافٍ
السعودية اليوم

تسجيل 58 إصابة كورونا و50 حالة تعافٍ

السعودية اليوم
أحمد القندوسي رابع صفقات الأهلي المصري في يناير
الرياضة

أحمد القندوسي رابع صفقات الأهلي المصري في...

الرياضة
المياه الوطنية توضح خطوات رفع شكوى سداد خاطئ
السعودية اليوم

المياه الوطنية توضح خطوات رفع شكوى سداد...

السعودية اليوم
أمير حائل لكفيفة طلبت مساعدته لدراسة الماجستير: على الخشم وتأمري
السعودية اليوم

أمير حائل لكفيفة طلبت مساعدته لدراسة الماجستير:...

السعودية اليوم
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8...

السعودية اليوم