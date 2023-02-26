ثنائية تُهدي مانشستر يونايتد كأس الرابطة على حساب نيوكاسل

تُوج الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد، بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وذلك بعد فوزه على نادي نيوكاسل يونايتد بثنائية دون رد في المباراة النهائية مساء اليوم.

كاسيميرو يفتتح التسجيل لمانشستر يونايتد على نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة الإنكليزية#كأس_الرابطة_الانجليزية #نيوكاسل_يونايتد pic.twitter.com/vmiT9R3Czq — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 26, 2023

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من مان يونايتد أسفر عن الهدف الأول للاعب البرازيلي كاسيميرو من ضربة رأسية في الدقيقة الـ33.

مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

وبعدها بـ 6 دقائق، واصل مان يونايتد ضغطه ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب سفين بوتمان لاعب نيوكاسل بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ39.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مان يونايتد بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني، ظهر نيوكاسل بوجه مغاير وقوي هجوميًا حيث سعى الفريق في أكثر من مناسبة لإحراز الهدف الأول في شباك الحارس الإسباني دي خيا ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز اليونايتد بنتيجة 2-0 ويفوز بلقب كأس الرابطة للمرة الـ 6 في تاريخه بعد أعوام 1992 و 2006 و 2009 و 2010 و 2017 و 2023.

وكان مانشستر يونايتد فاز يوم 26 فبراير من عام 2017 بلقبه الخامس في كأس الرابطة على حساب نادي ساوثهامبتون، ليعود بعدها بـ 6 أعوام وفي نفس اليوم يحُقق لقبه السادس في البطولة على حساب نادي نيوكاسل.