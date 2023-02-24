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بعد الفوز في إياب دور خروج المغلوب

ثنائية لـ مان يونايتد ضد برشلونة تصعد به لثمن نهائي الدوري الأوروبي

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:١٢ صباحاً
ثنائية لـ مان يونايتد ضد برشلونة تصعد به لثمن نهائي الدوري الأوروبي
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة مان يونايتد ضد برشلونة مساء الخميس، بتأهل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي، بعد الفوز على برشلونة الإسباني بنتيجة هدفين لهدف في إياب دور خروج المغلوب في البطولة.

مانشستر يونايتد يضرب بثنائية

وكان برشلونة أنهى الشوط الأول متفوقًا بهدف دون رد سجله البولندي روبيرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ18.

وفي الشوط الثاني، كشر نادي مانشستر يونايتد عن أنيابه الهجومية ليسجل هدف التعادل عبر اللاعب البرازيلي فريد في الدقيقة الثانية مع بداية الشوط الثاني.

واستمر ضغط مان يونايتد ليضيف الهدف الثاني عبر البرازيلي أنتوني في الدقيقة الـ74 من عمر المباراة.

وأنقذ المدافع الفرنسي رفائيل فاران، شباك مانشستر يونايتد من هدف التعادل الثاني لـ برشلونة في الدقيقة التسعين، ليفوز مان يونايتد ضد برشلونة بنتيجة هدفين لهدف، ليصعد اليونايتد إلى دور الـ16 في الدوري الأوروبي.

مان يونايتد ضد برشلونة

تشكيل مباراة مان يونايتد ضد برشلونة 

وكان مانشستر يونايتد بدأ مباراة أمس بتشكيل مكون من:  “دي خيا، مارتينيز، برونو فيرنانديز، راشفورد، فريد، كاسيميرو، فاران، شو، سانشو، فيجهورست، وان بيساكا”.

بينما جاء تشكيل نادي برشلونة مكونًا من: “تير شتيجن، أراوخو، سيرخيو بوسكيتس، ليفاندوفسكي، كريستنسن، فرانك كيسيه، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، رافينيا، كوندي، بالدي”.

وتأهل مان يونايتد لثمن نهائي الدوري الأوروبي بنتيجة 4/ 3 من مجموع المباراتين أمام فريق برشلونة.

يذكر أن مانشستر يونايتد يستعد لمواجهة نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس الرابطة بعد غدٍ الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

مان يونايتد ضد برشلونة

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