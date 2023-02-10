جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز تتبرع للأشقاء المنكوبين في سوريا وتركيا

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امتثالًا لتوجيهات القيادة في المملكة العربية السعودية لمساعدة الأشقاء المنكوبين من زلزال سوريا وتركيا، واستمرارًا لنهج الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز- رحمها الله- في العمل الإنساني والاجتماعي ومساعدة المحتاجين والمتضررين، تفاعلت جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي مع الحدث المؤلم وعبر الحملة الشعبية لإغاثة زلزال سوريا وتركيا.
وأعنت جائزة الأميرة صيتة عن تبرعها بمبلغ مالي عبر منصة ساهم، لتكون سباقة في ريادة العمل الاجتماعي والإنساني، سائلين المولى عز وجل للمتوفين الرحمة والمغفرة ولذويهم الصبر والسلوان، وللمصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظنا وبلادنا من كل شر.
يأتي ذلك بالتزامن مع وصول البعثة السعودية المشاركة في تقديم المساعدات الإغاثية إلى المتضررين من الزلزال إلى الأراضي التركية، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وكانت أولى رحلات الجسر الجوي الإغاثي السعودي قد انطلقت من مطار الملك خالد الدولي إلى كل من تركيا وسوريا في تمام السادسة من صباح أمس الخميس، وتكون من 4 طائرات.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد وجّها يوم الثلاثاء الماضي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة ساهم لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.