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ضمن منافسات الدور ثمن النهائي

جارديم: أتمنى تقديم مباراة جميلة ضد حامل اللقب الآسيوي

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ مساءً
جارديم: أتمنى تقديم مباراة جميلة ضد حامل اللقب الآسيوي
المواطن - فريق التحرير

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شدد المدير الفني لفريق شباب الأهلي دبي الإماراتي، ليوناردو جارديم على قوة مواجهة الهلال في دوري أبطال آسيا، متمنيًا تقديم مباراة جميلة.

جارديم يشيد بقوة الهلال

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد شباب الأهلي دبي، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، مساء يوم غد الاثنين، على استاد الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة.

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وعلق جارديم على المباراة قائلًا: “الهلال بطل الدوري وبطل كأس آسيا ووصيف العالم.. ويملك لاعبين مميزين في الجانب الفردي قادرين على حسم المباريات، ونحن نفكر أكثر في فريقنا ونركز على قوتنا للفوز”.

جارديم
مدرب شباب الأهلي – المصدر @Shabab_AlAhliFC

وتابع جارديم قائلًا: “مشروع شباب الأهلي في بدايته، أغلب اللاعبين صغار في السن ولدينا عدد من عناصر الخبرة، ونحن أيضاً ننافس في المسابقات المحلية”.

واختتم جارديم تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الغد، قائلًا: “أتمنى أن تكون المباراة جميلة ضد حامل اللقب الآسيوي.. وشباب الأهلي متصدر الدوري الإماراتي”.

مدرب شباب الأهلي دبي جارديم 2
المدرب في المؤتمر – المصدر @aawsat_spt

تعليق ماجد ناصر على المباراة

وفي السياق ذاته، قال نجم شباب الأهلي دبي، ماجد ناصر: “المباراة أمام الهلال بلا شك ستكون قوية، فنحن نلعب أمام وصيف العالم وبطل النسخة السابقة، والفريق الذي يملك لاعبين على مستوى عالي”.

وأضاف: “فريقنا يملك لاعبين شباناً وهذا يعطيهم الحافز الكبير لتقديم مباراة جميلة أمام الهلال، وعلينا أن نقدم كل ما في وسعنا للفوز”.

مدرب شباب الأهلي دبي جارديم 2
المدرب وناصر في المؤتمر – المصدر @aawsat_spt

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