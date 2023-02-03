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مؤكدًا أن هدف النجم البرتغالي الأول منحه الثقة

جارسيا: رونالدو لم يكن سعيدًا بأداء النصر

2023-02-03 الساعة 11:51
جارسيا: رونالدو لم يكن سعيدًا بأداء النصر
المواطن - فريق التحرير

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أوضح الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، أن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يكن سعيدًا بأداء الفريق في مباراة الفتح اليوم الجمعة في دوري روشن السعودي.

وقال جارسيا بعد المباراة: “اللاعب البرتغالي كان غير سعيد بأداء الفريق بين الشوطين، وكان بحاجة لهدف من أجل كسب الثقة والانسجام سريعًا في الفريق”.

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وأضاف مدرب النصر: “التعادل مع الفتح لن يكون عائقًا أمامنا من أجل الفوز بلقب دوري روشن”.

رونالدو متوتر

وكان الإعلامي الرياضي وليد الفراج علق على أداء الفريق الكروي الأول بنادي النصر، والنجم البرتغالي، وذلك بعد تعادل أصفر الرياض أمام الفتح.

كريستيانو رونالدو - النصر والفتح

وقال الفراج في مقدمة حلقة اليوم في برنامج “أكشن مع وليد”: “النصر متوتر ورونالدو يُعاني، انظروا إلى رونالدو في الدقائق الـ35 والـ45 من عمر المباراة في الشوط الأول، لا أحد يتعاون معه في الملعب”.

وتابع الفراج: “أنا لو في مكان مشجع النصر، أقول بأن فريقي يفرق عن بقية الفرق بمسافات بعيدة كالجبال والسهول والهضاب، أيعقل ما يحدث؟!”.

 

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