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جاسم الحربي: استضافة السعودية لـ كأس آسيا 2027 سينفع الأندية واللاعبين

2023-02-01 الساعة 9:49
جاسم الحربي: استضافة السعودية لـ كأس آسيا 2027 سينفع الأندية واللاعبين
المواطن - محمد سمعه

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قال جاسم الحربي حارس مرمى نادي الفتح والمنتخب السعودي الأسبق إن استضافة السعودية لبطولة كأس آسيا 2027 سيعود بالنفع على الأندية واللاعبين.

وتحدث الحربي لقناة ” الإخبارية” قائلًا: ” استضافة السعودية للبطولة يساهم بشكل كبير في توطيد علاقتنا مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لا شك أن وجود البطولة في المملكة سيعود بالنفع على الأندية واللاعبين”.

كأس آسيا 2027

وفي سياق آخر، كشف إبراهيم القاسم، أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، مصير مباريات دوري روشن والمسابقات الرياضية، أثناء صيانة الملاعب في المملكة تحضيرًا لكأس أمم آسيا 2027.

وتحدث القاسم في قناة ” الإخبارية” قائلًا: ” الملف يحتوي على خمسة ملاعب في مدينة الرياض وثلاثة ملاعب في مدينة الدمام وملعبين في جدة، الإخوان في وكالة الشؤون الفنية في وزارة الرياضة قاموا بجهد كبير جدًا في الفترة الماضية بتجهيز منشآت بحيث أنها تستضيف مباريات دوري روشن”.

وتابع أمين عام اتحاد القدم: ” من ناحية الوقت الذي تحتاجه لإعادة تهيئة هذه الملاعب لن تكون عائقًا لإقامة أي مسابقات”.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كشف خلال الجمعية العمومية الـ33 التي أُقيمت في البحرين اليوم عن تزكية السعودية لاستضافة منافسات بطولة كأس آسيا 2027 للمرة الأولى في تاريخها.

وأوضح الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن البطولة ستُقام في 10 ملاعب، وهي؛ استاد الملك فهد الدولي، استاد الأمير فيصل بن فهد، ملعب القدية، استاد الرياض واستاد الدمام.

كما يتواجد ضمن ملاعب كأس آسيا 2027 كل من؛ ملعب جامعة الملك سعود “مرسول بارك”، استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”، ملعب الأمير عبدالله الفيصل، استاد الأمير محمد بن فهد وملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي.

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