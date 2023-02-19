جامعة أم القرى تعلن وظائف تعاقدية مؤقتة للرجال والنساء بعدة تخصصات عدد وفيات زلزال تركيا المدمر يتخطى 46 ألفًا مسعفات سعوديات بمطار الملك عبدالعزيز لأول مرة بالمملكة مشروع المربع الجديد تجربة فريدة للعيش والعمل والترفيه إنقاذ زوجين بعد 12 يومًا تحت أنقاض زلزال تركيا بعض الوالدين يقسون كثيراً على أبنائهم إلى درجة مدمرة الأرصاد لأهالي عسير والمدينة: رياح نشطة وأتربة حتى الـ 8 مساءً حساب المواطن: النفقة لا تحتسب ضمن مصادر الدخل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب عُمان أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أعلنت جامعة أم القرى مُمثلة في كلية الطب توفر عدد من الوظائف التعاقدية المؤقتة (رجال / نساء) لوظائف مركز المحاكاة والمهارات السريرية، واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يكون المتقدم متفرغاً.
3- اجتياز الاختبارات الوظيفية.
4- لا يتجاوز عمر المتقدم (40) عاماً.
5- توفر جميع متطلبات الوظيفة في المتقدم.
مع ضرورة إرفاق الوثائق التالية إلكترونياً:
1- صورة الهوية الوطنية.
2- السيرة الذاتية.
3- صورة من المؤهل العلمي.
4- صورة من الخبرات العملية.
5- صورة من تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (للوظائف الصحية).
6- صورة من الدورات التدريبية إن وجدت.
الوظائف:
1- تقنية المعلومات:
– البكالوريوس في هندسة أو علوم الحاسب الآلي أو أنظمة وتقنية المعلومات أو ما يعادلها.
– أن يكون لائقاً صحياً للوظيفة وحسن السيرة والأخلاق.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– خبرة ما بين 3 إلى 5 سنوات في منصات التعليم الإلكترونية وبرامج المحاكاة السريرية.
2- مُنسق محاكاة تعليمية (7 وظائف):
– البكالوريوس في إحدى التخصصات الصحية أو التطبيقية.
– أن يكون لائقاً صحياً للوظيفة وحسن السيرة والأخلاق.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– الإلمام في التعامل مع الحاسب الآلي.
– خبرة ما بين 3 إلى 5 سنوات في العمل الإداري في المجال الأكاديمي الطبي.
3- ممرض:
– البكالوريوس في التمريض.
– أن يكون مصنف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
– أن يكون لائق صحياً للوظيفة وحسن السيرة والأخلاق.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.الإلمام في التعامل مع الحاسب الآلي.
– خبرة ما بين 3 إلى 5 سنوات في مجال العمل الأكاديمي والتدريب السريري.
4- طبيب:
– البكالوريوس في الطب والجراحة.
– أن يكون مصنفاً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
– أن يكون لائقاً صحياً للوظيفة وحسن السيرة والأخلاق.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.الإلمام في التعامل مع الحاسب الآلي.
– خبرة ما بين 3 إلى 5 سنوات في مجال العمل الأكاديمي والتدريب السريري.
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/07/28هـ الموافق 2023/02/19م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/08/05هـ الموافق 2023/02/25م.
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