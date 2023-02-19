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اشترطت الجامعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية

جامعة أم القرى تعلن وظائف تعاقدية مؤقتة للرجال والنساء بعدة تخصصات

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٦ صباحاً
جامعة أم القرى تعلن وظائف تعاقدية مؤقتة للرجال والنساء بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة أم القرى مُمثلة في كلية الطب توفر عدد من الوظائف التعاقدية المؤقتة (رجال / نساء) لوظائف مركز المحاكاة والمهارات السريرية، واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يكون المتقدم متفرغاً.
3- اجتياز الاختبارات الوظيفية.
4- لا يتجاوز عمر المتقدم (40) عاماً.
5- توفر جميع متطلبات الوظيفة في المتقدم.

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مع ضرورة إرفاق الوثائق التالية إلكترونياً:
1- صورة الهوية الوطنية.
2- السيرة الذاتية.
3- صورة من المؤهل العلمي.
4- صورة من الخبرات العملية.
5- صورة من تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (للوظائف الصحية).
6- صورة من الدورات التدريبية إن وجدت.

الوظائف:
1- تقنية المعلومات:
– البكالوريوس في هندسة أو علوم الحاسب الآلي أو أنظمة وتقنية المعلومات أو ما يعادلها.
– أن يكون لائقاً صحياً للوظيفة وحسن السيرة والأخلاق.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– خبرة ما بين 3 إلى 5 سنوات في منصات التعليم الإلكترونية وبرامج المحاكاة السريرية.

2- مُنسق محاكاة تعليمية (7 وظائف):
– البكالوريوس في إحدى التخصصات الصحية أو التطبيقية.
– أن يكون لائقاً صحياً للوظيفة وحسن السيرة والأخلاق.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– الإلمام في التعامل مع الحاسب الآلي.
– خبرة ما بين 3 إلى 5 سنوات في العمل الإداري في المجال الأكاديمي الطبي.

3- ممرض:
– البكالوريوس في التمريض.
– أن يكون مصنف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
– أن يكون لائق صحياً للوظيفة وحسن السيرة والأخلاق.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.الإلمام في التعامل مع الحاسب الآلي.
– خبرة ما بين 3 إلى 5 سنوات في مجال العمل الأكاديمي والتدريب السريري.

4- طبيب:
– البكالوريوس في الطب والجراحة.
– أن يكون مصنفاً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
– أن يكون لائقاً صحياً للوظيفة وحسن السيرة والأخلاق.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.الإلمام في التعامل مع الحاسب الآلي.
– خبرة ما بين 3 إلى 5 سنوات في مجال العمل الأكاديمي والتدريب السريري.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/07/28هـ الموافق 2023/02/19م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/08/05هـ الموافق 2023/02/25م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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