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بالتعاون مع البورد الدولي للمدربين المعتمدين

جامعة الأميرة نورة تختتم برنامج تدريب واعتماد المدربين الدوليين

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٨ مساءً
جامعة الأميرة نورة تختتم برنامج تدريب واعتماد المدربين الدوليين
المواطن - فريق التحرير

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اختتمت عمادة التطوير الأكاديمي في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، برنامج تدريب واعتماد المدربين الدوليين “مستوى المدرب المشارك”، بالتعاون مع البورد الدولي للمدربين المعتمدين IBCT))، وذلك على مدار (7) أيام، بمعدل 56 ساعة تدريبية.

أهداف البرنامج

البرنامج جاء بهدف إكساب المشاركين جدارات التدريب الأساسية، التي تمكنهم من إدارة أركان العملية التدريبية من خلال توفير بيئة تعلّم آمنة، واختيار وتنفيذ الأساليب التدريبية المناسبة، التي تتلاءم مع أنماط المتدربين المختلفة.
وركَّز البرنامج على عدد من المحاور جاء أهمها في: معايير اعتماد المدربين البورد الدولي لاعتماد المدربين، والتدريب والتطوير ودورها في تطور المؤسسات وبقائها، وأساسيات تصميم البرامج التدريبية وأساليب التدريب، ومهارات العرض للمدربين المحترفين ومعايير البورد الخاصة بها، والتدريب كمهنة احترافية، وإدارة بيئة التدريب، والتعامل مع المتدربين ذوي السلوكيات الصعبة طبقًا لمعايير البورد الدولي.

واشتمل البرنامج على عقد مقابلات شخصية مع المتدربين، والتمهيد لبرنامج تأهيل اعتماد المدربين دوليًا، وشرح قواعد الحضور والاجتياز، كما عرض آليات التدريب والتطوير بالمؤسسات ودور التدريب فيها، ودورة حياة التدريب وأنواعه، ومحفزات تطوير الموارد البشرية بالمؤسسات، وأساسيات تصميم البرامج التدريبية، وأساليب التدريب طبقًا للمعايير الدولية الخاصة بالبورد.

وتأتي تلك الأنشطة ضمن سعي عمادة التطوير الأكاديمي في تحقيق أهداف جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الاستراتيجية 2025 من خلال دفع جهات الجامعة لتقديم تعليم نوعي وتطوير التعليم الجامعي عبر تبني أفضل الممارسات العالمية في التعليم والتعلم والطرق التعليمية.

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