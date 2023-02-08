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على مدار يومين استهدفت من خلالها 98 طالبة

جامعة الأميرة نورة تنظم أنشطة توعوية مهنية وصحية

2023-02-08 الساعة 10:13
جامعة الأميرة نورة تنظم أنشطة توعوية مهنية وصحية
المواطن - فريق التحرير

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نظّمت كلية الصحة وعلوم التأهيل في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، محاضرة توعوية بعنوان “مهارات التفكير النقدي”، وذلك على مدار يومين استهدفت من خلالها (98) طالبة من طالبات قسم علوم الاتصال الصحي في الكلية.

المحاضرة جاءت بهدف تعريف الطالبات بماهية التفكير النقدي، وكيفية استخدامه إدراكيًا في الدراسة والواجبات والبحوث، وسلوكيًا في طريقة تعاملهم مع الأشخاص، وذلك من خلال التعريف بالتفكير الناقد، وتأثيره الاجتماعي، وكيفية استخدام مهاراته، والمعايير المنظمة لممارسة التفكير الناقد.

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حملة توعوية

ومن جانب آخر نفّذت الكلية حملة توعوية بعنوان ” تغذيتك قد تتلاعب بجيناتك “؛ بهدف توعية طالبات ومنسوبات الجامعة بأنّ النظام الغذائي عامل مهم يؤثر سلبًا أو إيجابًا على صحة الإنسان ويساهم في الوقاية، أو يتسبب بحدوث العديد من الأمراض وذلك بتأثير الأطعمة على الجينات، وكيف يُترجم الطعام إلى معلومات بيولوجية.

وطرحت الحملة من خلال الأركان التي فُعّلت في بهو مركز الخدمات بالجامعة، عدة مواضيع من أبرزها: (تأثير التغذية على الجينات، تأثير التغذية على جينات السمنة، تأثير التغذية على جينات السكري، تأثير التغذية على جينات السرطان، تغذية الحامل وتأثيرها على جيناتها وجينات جنينها، تأثير التغذية على جينات الاكتئاب، تأثير التغذية على جينات المناعة).

وتأتي هذه الفعاليات التي عملت عليها الكلية، متسقة مع أهداف خطة جامعة الأميرة نورة الاستراتيجية 2025، من خلال توفير بيئة جامعية للأنشطة غير المنهجية، تُعزز مهارات الطالبات على الابتكار، وتجمع بين التفكير النقدي والتحليلي ومهارات التواصل، بالإضافة إلى تأسيس منظومة صحيّة مجتمعيّة مرنة ذات أسلوب مبتكر، تعتمد على التكامل بين قطاعات الجامعة كافة، والاستثمار الأمثل للإمكانات والموارد في تعزيز الوعي الصحي.

 

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