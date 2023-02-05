جامعة الجوف تحول الدراسة عن بعد غدًا

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أعلنت إدارة جامعة الجوف تحويل الدراسة ليوم غد الاثنين عن بعد من خلال نظام البلاك بورد في كافة مقرات وفروع الجامعة.
وقالت الإدارة في تغريدة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات؛ فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم غد الاثنين 15/ 7/ 1444هـ عن بعد من خلال (نظام البلاك بورد) في كافة مقرات وفروع الجامعة.
أعلنت إدارة تعليم الجوف، استمرار الدراسة عن بعد غدًا الاثنين عبر منصة مدرستي؛ بسبب تقارير الأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.
وقالت الإدارة في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة والهيئتين التعليمية والإدارية، فقد تقرر أن تكون الدراسة ليوم غدٍ الاثنين 15/ 7/ 1444هـ عن بعد عبر منصة مدرستي، في مدارس إدارة تعليم الجوف.
من جانب آخر، حذر الدفاع المدني أهالي منطقة الجوف من حالة الطقس المتوقعة غدًا من عواصف رملية وأتربة مثارة على المنطقة حتى الساعة 7 مساء يوم الاثنين.