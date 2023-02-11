جامعة الشمالية: تأجيل بداية الدوام والمحاضرات حتى الـ9 صباحًا

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قررت جامعة الحدود الشمالية تأجيل بداية الدوام للموظفين والمحاضرات للطلبة، غدًا الأحد، حتى التاسعة صباحًا نظرًا لما تشهده المنطقة من انخفاض في درجات الحرارة.
نظرًا لما تشهده المنطقة من انخفاض في درجات الحرارة، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تأجيل بداية الدوام للموظفين والمحاضرات الدراسية للطلبة إلى الساعة ٩ صباحاً اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد وحتى يوم الخميس 2023/2/16م، بمقر الجامعة بعرعر وفروعها برفحاء وطريف والعويقيلة. pic.twitter.com/T6HtyESguzقد يهمّك أيضاً
— جامعة الحدود الشمالية (@NBU_KSA) February 11, 2023
وقالت الجامعة، في منشور لها عبر تويتر اليوم السبت، إنه تقرر تأجيل الدراسة حرصًا على سلامة الجميع، بالإضافة إلى تأجيل بداية الدوام للموظفين والمحاضرات الدراسية للطلبة إلى الساعة ٩ صباحًا اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد وحتى يوم الخميس 2023/2/16م، بمقر الجامعة بعرعر وفروعها برفحاء وطريف والعويقيلة.
وفي وقت سابق اليوم، قررت أيضًا إدارة تعليم الشمالية تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى الساعة (9) صباحًا.
وأصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا من موجة برد مع سماء غائمة يصاحبها تدنٍ في الرؤية على عدد من مناطق المملكة. وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بتكون الصقيع وتساقط الثلوج مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية