جامعة الشمالية تحول الدراسة عن بعد غدًا بعرعر وفروعها

أعلنت إدارة جامعة الحدود الشمالية، تحويل الدراسة عن بعد غدًا الاثنين؛ بسبب تقارير الأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

التعليم عن بعد

وقالت الإدارة في تغريدة عبر موقع تويتر: بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلبة؛ فقد وجه رئيس جامعة الحدود الشمالية أ. د. محمد بن يحيى الشهري، بتحويل الدراسة إلى نظام التعلم عن بعد ليوم غدٍ الاثنين 6/ 2/ 2023م، بمقر الجامعة بعرعر وفروعها برفحاء وطريف والعويقيلة.

تعليم الشمالية

وأعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية، استمرار الدراسة عن بعد عبر منصتي مدرستي وروضتي؛ حرصًا على سلامة الجميع في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

وأشارت تعليم الشمالية في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر إلى أن القرار يشمل منطقة الحدود الشمالية ومحافظاتها، موضحًا أن الدراسة ستكون عن بُعد عن طريق منصة مدرستي ومنصة روضتي ليوم الاثنين 15/ 7/ 1444هـ بجميع مدارس تعليم الحدود الشمالية؛ حرصًا على سلامة الجميع.