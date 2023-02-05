Icon

توقعات بطقس غير مستقر يضرب مصر خلال ساعات: أمطار غزيرة ورعدية Icon ياسر المسحل: لا أستفيد من منصبي الجديد بالفيفا والفائدة لقارة آسيا Icon تعليم حائل: الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا بسبب تقارير الأرصاد Icon تمديد معرض نور الرياض من الشعاع إلى الشغف حتى 10 مارس Icon أول تعليق من هاري كين بعد إنجازه الخرافي أمام مانشستر سيتي Icon تعرض آلاف خوادم الكمبيوتر لهجوم قرصنة عالمي Icon جامعة الجوف تحول الدراسة عن بعد غدًا Icon وظائف شاغرة لدى العليان القابضة Icon نقل وزير الدفاع الأوكراني لمنصب وزاري آخر Icon 12 فائزًا بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد

جامعة الشمالية تحول الدراسة عن بعد غدًا بعرعر وفروعها

2023-02-05 الساعة 10:33
جامعة الشمالية تحول الدراسة عن بعد غدًا بعرعر وفروعها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت إدارة جامعة الحدود الشمالية، تحويل الدراسة عن بعد غدًا الاثنين؛ بسبب تقارير الأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

التعليم عن بعد

وقالت الإدارة في تغريدة عبر موقع تويتر: بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلبة؛ فقد وجه رئيس جامعة الحدود الشمالية أ. د. محمد بن يحيى الشهري، بتحويل الدراسة إلى نظام التعلم عن بعد ليوم غدٍ الاثنين 6/ 2/ 2023م، بمقر الجامعة بعرعر وفروعها برفحاء وطريف والعويقيلة.

قد يهمّك أيضاً
Img

طريف والقريات تسجلان أدنى درجة حرارة عند 2 مئوية

Img

التجارة تستدعي 3339 مركبة مرسيدس ML & GLE

تعليم الشمالية

وأعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية، استمرار الدراسة عن بعد عبر منصتي مدرستي وروضتي؛ حرصًا على سلامة الجميع في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

وأشارت تعليم الشمالية في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر إلى أن القرار يشمل منطقة الحدود الشمالية ومحافظاتها، موضحًا أن الدراسة ستكون عن بُعد عن طريق منصة مدرستي ومنصة روضتي ليوم الاثنين 15/ 7/ 1444هـ بجميع مدارس تعليم الحدود الشمالية؛ حرصًا على سلامة الجميع.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نعيش ذروة البرودة.. شتاء هذا العام الأكثر...
السعودية اليوم

نعيش ذروة البرودة.. شتاء هذا العام الأكثر...

السعودية اليوم
أمريكي يرش الماء على امرأة بلا مأوى...
حصاد اليوم

أمريكي يرش الماء على امرأة بلا مأوى...

حصاد اليوم
مصر تنفي تصنيع سيارة بـ836 دولارًا
تكنولوجيا

مصر تنفي تصنيع سيارة بـ836 دولارًا

تكنولوجيا
انفجار هائل بمنشأة بطاريات في فرنسا
العالم

انفجار هائل بمنشأة بطاريات في فرنسا

العالم
عبدالرزاق حمدالله يحلم باللقب الأول مع الاتحاد
الرياضة

عبدالرزاق حمدالله يحلم باللقب الأول مع الاتحاد

الرياضة
أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية
صحة وطب‎

أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية

صحة وطب‎
حريق ناقلة وقود في نجران ووفاة سائقها
السعودية اليوم

حريق ناقلة وقود في نجران ووفاة سائقها

السعودية اليوم
وزير المالية بدافوس: الصين أكبر شريك تجاري...
السعودية اليوم

وزير المالية بدافوس: الصين أكبر شريك تجاري...

السعودية اليوم