جامعة القصيم تعلن فتح باب التقديم على برامج الكلية التطبيقية عن بُعد

أعلنت جامعة القصيم عن فتح باب التقديم على برامج الكلية التطبيقية (عن بُعد) في أربعة برامج مرخصة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، بدايةً من يوم الأربعاء الموافق 8 فبراير 2023م، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.