جامعة القصيم تعلن فتح باب التقديم على برامج الكلية التطبيقية عن بُعد

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أعلنت جامعة القصيم عن فتح باب التقديم على برامج الكلية التطبيقية (عن بُعد) في أربعة برامج مرخصة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، بدايةً من يوم الأربعاء الموافق 8 فبراير 2023م، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- إدارة سلاسل الإمداد والعمليات اللوجستية.
2- التسويق الرقمي.
3- التسويق والمبيعات.
4- المحاسبة العامة.
التفاصيل: اضغط هنا
تفاصيل البرامج (PDF): اضغط هنا
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأربعاء بتاريخ 1444/07/17هـ الموافق 2023/02/08م وينتهي التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1444/07/29هـ الموافق 2023/02/20م.
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا