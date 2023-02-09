جامعة الملك سعود تعلن بدء التسجيل في دبلومات الفصل الدراسي الثالث

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أعلنت جامعة الملك سعود بدء التسجيل في دبلومات الفصل الدراسي الثالث للعام 1444هـ للجامعيين، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– المراجعة الداخلية.
– أخصائي حوكمة ومراجعة داخلية مساعد.
– إدارة الموارد البشرية.
تعليمات هامة:
– التسجيل متاح حتى اكتفاء المقاعد.
– سيتم التواصل مع المقبولين قبولاً مبدئياً عبر الرسائل النصية SMS.
– الدراسة برسوم تدفع في بداية كل فصل دراسي.
– نظام الدراسة حضوري انتظام في مقر مركز التدريب وخدمة المجتمع بحي الروابي أو بالمدينة الجامعية (حسب الإتاحة).
– لا يوجد تسجيل يدوي والتسجيل فقط عبر الموقع الإلكتروني.
– للاطلاع على دليل الدبلومات (اضغط هنا).
– الدراسة بنظام الثلاث فصول دراسية للعام الدراسي الواحد.
– الدراسة تبدأ 1444/08/20هـ.
– لا يوجد تجسير دبلومات المركز.
– لا يعتبر القبول نهائياً إلا بصدور القبول النهائي للطالب والحصول على الجدول الدراسي ويحق لإدارة المركز إلغاء قبول أي طالب.
– التسجيل مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الاثنين بتاريخ 1444/07/22هـ الموافق 2023/02/13م.
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا