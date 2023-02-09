جامعة الملك سعود تعلن بدء التسجيل في دبلومات الفصل الدراسي الثالث

أعلنت جامعة الملك سعود بدء التسجيل في دبلومات الفصل الدراسي الثالث للعام 1444هـ للجامعيين، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

البرامج المتاحة:

– المراجعة الداخلية.

– أخصائي حوكمة ومراجعة داخلية مساعد.

– إدارة الموارد البشرية.

تعليمات هامة:

– التسجيل متاح حتى اكتفاء المقاعد.

– سيتم التواصل مع المقبولين قبولاً مبدئياً عبر الرسائل النصية SMS.

– الدراسة برسوم تدفع في بداية كل فصل دراسي.

– نظام الدراسة حضوري انتظام في مقر مركز التدريب وخدمة المجتمع بحي الروابي أو بالمدينة الجامعية (حسب الإتاحة).

– لا يوجد تسجيل يدوي والتسجيل فقط عبر الموقع الإلكتروني.

– للاطلاع على دليل الدبلومات (اضغط هنا).

– الدراسة بنظام الثلاث فصول دراسية للعام الدراسي الواحد.

– الدراسة تبدأ 1444/08/20هـ.

– لا يوجد تجسير دبلومات المركز.

– لا يعتبر القبول نهائياً إلا بصدور القبول النهائي للطالب والحصول على الجدول الدراسي ويحق لإدارة المركز إلغاء قبول أي طالب.

موعد التسجيل:

– التسجيل مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الاثنين بتاريخ 1444/07/22هـ الموافق 2023/02/13م.

طريقة التسجيل:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا