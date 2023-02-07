جامعة الملك سعود تعلن موعد إتاحة التقديم لبرامج الدراسات العليا

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أعلنت جامعة الملك سعود موعد إتاحة التقديم لبرامج الدراسات العليا الاعتيادية (الدبلوم العالي – الماجستير – الدكتوراه) للعام الجامعي 1445 هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– الدبلوم العالي.
– الماجستير.
– الدكتوراه.
– أشارت جامعة الملك سعود، إلى أن التقديم سيكون متاح بمشيئة الله خلال شهر شعبان 1444هـ الموافق مارس 2023م.