Icon

جامعة الملك سعود تعلن موعد إتاحة التقديم لبرامج الدراسات العليا Icon آلية حذف التابع من حساب المواطن Icon الحب هو الشعور الوحيد الذي يجعل لحياتنا العابرة معنى وغاية Icon مخاطر وأضرار الشيكات تتعدى مرتكب الجريمة إلى أسرته والمجتمع Icon شؤون الحرمين تفعل مشروع “قدوتنا” بثلاث لغات Icon إنقاذ قلب رضيع عمره 3 أيام بمركز الأمير سلطان بالقصيم Icon 3 محفزات للحساسية و4 نصائح لتجنُّبها Icon ارتفاع ضحايا الزلزال في تركيا إلى 3381 قتيلاً Icon آلية حصول المطلقة والأرملة على دعم سكني Icon أمانة منطقة القصيم تعلن 50 فرصة تدريبية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
للعام الجامعي 1445 هـ

جامعة الملك سعود تعلن موعد إتاحة التقديم لبرامج الدراسات العليا

2023-02-07 الساعة 11:26
جامعة الملك سعود تعلن موعد إتاحة التقديم لبرامج الدراسات العليا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جامعة الملك سعود موعد إتاحة التقديم لبرامج الدراسات العليا الاعتيادية (الدبلوم العالي – الماجستير – الدكتوراه) للعام الجامعي 1445 هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

البرامج:

– الدبلوم العالي.

قد يهمّك أيضاً
Img

19 فئة وظيفية يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم سن التقاعد

Img

جارسيا: رونالدو لم يكن سعيدًا بأداء النصر

– الماجستير.

– الدكتوراه.

موعد التقديم:

– أشارت جامعة الملك سعود، إلى أن التقديم سيكون متاح بمشيئة الله خلال شهر شعبان 1444هـ الموافق مارس 2023م.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

والد التوأم السيامي العراقي: حالتهما جيدة والفضل...
السعودية اليوم

والد التوأم السيامي العراقي: حالتهما جيدة والفضل...

السعودية اليوم
موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي والقنوات الناقلة

الرياضة
المملكة تحتضن 377 مجمعًا تعدينيًا و35 حزامًا...
السعودية اليوم

المملكة تحتضن 377 مجمعًا تعدينيًا و35 حزامًا...

السعودية اليوم
خبرات إدارة رابطة الدوري السعودي تُطمئن الجماهير
الرياضة

خبرات إدارة رابطة الدوري السعودي تُطمئن الجماهير

الرياضة
الأراضي البيضاء يصدر فواتير الدورة السابعة للمرحلة...
السعودية اليوم

الأراضي البيضاء يصدر فواتير الدورة السابعة للمرحلة...

السعودية اليوم
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس تبوك
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس تبوك

السعودية اليوم
وزير البيئة يتفقد المحطة المستقلة للمياه المعالجة...
السعودية اليوم

وزير البيئة يتفقد المحطة المستقلة للمياه المعالجة...

السعودية اليوم
ريال مدريد يتحرك لضم مبابي
آخر الاخبار

ريال مدريد يتحرك لضم مبابي

آخر الاخبار