جامعة الملك سعود تعلن موعد إتاحة التقديم لبرامج الدراسات العليا

أعلنت جامعة الملك سعود موعد إتاحة التقديم لبرامج الدراسات العليا الاعتيادية (الدبلوم العالي – الماجستير – الدكتوراه) للعام الجامعي 1445 هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

البرامج:

– الدبلوم العالي.

– الماجستير.

– الدكتوراه.

موعد التقديم:

– أشارت جامعة الملك سعود، إلى أن التقديم سيكون متاح بمشيئة الله خلال شهر شعبان 1444هـ الموافق مارس 2023م.