جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
المؤهلات والخبرات: