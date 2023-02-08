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للفصل الدراسي الثالث

جامعة جازان تبدأ التسجيل الذاتي المبكر

2023-02-08 الساعة 3:23
جامعة جازان تبدأ التسجيل الذاتي المبكر
المواطن - فريق التحرير

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بدأت جامعة جازان اليوم التسجيل الذاتي المبكر للفصل الدراسي الثالث عبر رابط الدخول المباشر لنظام الطلاب الإلكتروني.

التسجيل الذاتي المبكر

ولفتت الجامعة إلى أن التسجيل المبكر يبدأ من اليوم الأربعاء وينتهي يوم الجمعة المقبل، للطالب غير المتعثر والملتزم بالخطة، فيما يبدأ التسجيل اعتبارًا من يوم السبت وحتى الاثنين بالنسبة للطالب المتوقع تخرجه والمتعثر، فيما ستتاح فترة التسجيل الذاتي (الحذف والإضافة ) خلال الفترة من 16-19-8-1444 هـ.

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ضوابط وشروط التسجيل

وأوضحت الجامعة عبر مركز العناية بالمستفيدين التابع للجامعة على موقع التدوينات القصيرة تويتر، 5 ضوابط وشروط للتسجيل.

واشترطت الجامعة أن يتم تسجيل المقررات من الطالب عبر حسابه الشخصي بالبوابة الإلكترونية، وألا يكون هناك تعارض في جدول الطالب الدراسي أو جدول الاختبارات النهائية.

كما اشترطت الجامعة ألا يكون للمقرر متطلب سابق غير مجتاز، ولا يجوز إضافة مقررات للطالب بعد انتهاء فترة الحذف والإضافة المحددة في التقويم الأكاديمي، وأن تكون الشعب متاحة للتسجيل غير مغلقة.

ووضعت الجامعة رابطًا للدخول المباشر لنظام الطلاب الإلكتروني

للدخول اضغط هنا

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